庫市利苑海鲜酒家推出象徵團圓喜慶之盆菜

食材豐富的盆菜，是佳節期間親友團聚不可不食之美食，象徵喜慶團圓的意義濃厚。

一年中最溫馨的節日即將到來，感恩、聖誕以及中國 農曆新年，都是一家人團聚的日子，為了向僑胞賀節，庫比蒂諾市的利苑海鮮酒家（Lei Garden ) 應時應景推出了象徵團圓喜慶之「盆菜」，共有18樣精選食材，包括：鮑魚、海參、花膠、蠔豉、發菜、冬菇、烤乳豬肉、燒鴨、貴妃雞、魚餅、豬手、大蜆、大白菜、芋絲、白蘿蔔、大蝦、瑤柱以及蓮藕，每盆售價328元，歡迎預約訂購。

團圓吃「盆菜」是廣東、深圳和香港 地區的飲食風俗，起源於南宋末年，相傳至今已有百年歷史，當地人無論節慶，遷居、祠堂開光或新人嫁娶，都會以盆菜宴來慶祝。

「盆菜」也被稱為「福菜」，一盆菜薈集百菜百味，共冶一爐，人們喜歡逢年過節時吃盆菜，象徵喜慶團圓的意義濃厚。「盆菜」的食材會按一定的次序一層一層的由上至下排曡好。上層會放些較名貴和需要先吃的東西，例如貴妃雞、鮑魚、海蔘、脆皮乳豬及大蝦等；最下層放些容易吸收湯汁的食材，例如大白菜、蓮藕、芋絲和蘿蔔等。吃盆菜的時候，大夥兒圍盆有如圍爐似的，由上至下逐層吃下去，時不時會發現令人驚豔的食材，不啖美食之餘且饒富趣味。

位於庫市精華地段上的利苑酒家，開業十餘年來，由於裝璜高雅，口味正宗，一直是南灣人最喜愛用餐的地方。除了服務親切，名廚主理更是其成功之主因。利苑大廚們廚藝精湛，對所有菜式要求十分嚴謹，不僅選料上乘，烹調及口味上尤為講究。值此疫情 期間，利苑仍然維持菜單不變，生猛海鮮，游水魚蟹一應俱全，即使現下原物料價格飛漲，也堅持不漲價。

利苑餐廳位於永和超市隔鄰，室內室外用餐均保持安全距離，照顧食家們的飲食之慾外，也關心您的健康。利苑七日營業，營業時間為：周一至周五午餐上午11時至下午2時30分，晚餐5至8時，周六、日午餐，上午10時至下午3時，晚餐5至8時。歡迎外賣。

餐廳地址：10125 Bandley Drive, Cupertino CA 95014。外賣訂席專線：408-996-3838。