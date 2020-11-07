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佳節贈禮首選伯爵系列珠寶

工商訊
Piaget Rose系列珠寶以精湛的珠寶工藝，完美展現玫瑰盛開的自然之美。
Piaget Rose系列珠寶以精湛的珠寶工藝，完美展現玫瑰盛開的自然之美。

融合古典優雅與當代前衛的伯爵（Piaget）珠寶，自1959年起將品牌獨樹一幟的設計美學呈現於世人眼前。其中Possession系列以動感頌揚優雅，期許女性勇於成為人生的主宰，顯現品牌以女性角度出發的設計哲學。以自由奔放代替靜態來詮釋優雅，迷人動感的旋轉圓環如同護身符一般，相伴配戴者出席任何場合。

飾有旋轉圓柱的項鍊、配備可動圓環的吊墜和手鐲，並結合18K白金、玫瑰金等貴重金屬以及鑽石、光玉髓、孔雀石、綠松石和青金石等彩色寶石，讓配戴者在不同的色彩與心情間自由玩轉，充滿靈動趣味的設計也成功妝點出當代女性獨有的活潑與優雅自信。

而作為伊芙•伯爵（Yves Piaget）最喜愛的花朵，得天獨厚的玫瑰猶如品牌之花，成為伯爵最具代表性的主題之一，並激發了無數瑰麗珠寶的設計靈感。

在品牌的世界中，玫瑰為愛的象徵，Piaget Rose系列珠寶以精湛的珠寶工藝完美展現玫瑰盛開的自然之美，並以中央的鑽石象徵永恆的情感。結合了貴重金屬以及耀眼鑽石，永不凋謝的玫瑰為品牌珠寶系列增添了恆久的浪漫氣息，更彰顯了品牌珠寶獨到的不朽魅力。

欲參觀伯爵珠寶精湛完美之工藝，請親臨Santa Clara Westfield Valley Fair昌興珠寶鐘錶金行，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688或登錄：www.chpremier.com。

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