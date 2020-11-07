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聯邦保險優勢計畫 如何選擇醫療網及家庭醫生

工商訊
加入MAPD HMO時，莫忘慎選醫療網。
加入MAPD HMO時，莫忘慎選醫療網。

一年一度的紅藍卡年度轉換期已經開始了，屆滿65歲的長者可以在這段時間更換保險計畫。首先，依個人的健康情形及經濟狀況在聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）或是補充計畫（Supplement）之間做出選擇。

由於，在灣區有不少優勢計畫提供廉價甚至免費的方案，所以對於不常跑醫院，身體相對健康的耆英來說，是可以先考慮的選擇。優勢計畫也可以簡稱為MA及MAPD，其中HMO又比PPO提供更多的額外福利，像是非處分箋免費藥品、保健品、免費針灸及就診接送服務，就廣受華裔長者的喜好。

登記HMO計畫時，您需要在醫療網網絡中選擇指定的家庭醫生；然而，很多人只知道要指定主治醫生（PCP），卻忽略了醫療網網絡也是要選擇的。醫療網（Medical Group）或獨立醫師組織（IPA），是由一群醫生組成，他們與提供優勢計畫的保險公司和醫院簽約，為HMO的會員提供診治及護理。

所有HMO會員必須首先選擇屬於醫療網或醫療組織的家庭醫生（PCP）。然後，醫療網的家庭醫生及其工作人員，在此醫療網網絡內提供醫療服務並進行作業協調，以達成全面的醫療保健服務。

因為有不少家庭醫生會同時簽約加入幾家醫療網網絡，所以，如果沒有指定那一個網絡，而由保險經紀代為填上，很可能未來要看各項專科的時候，就找不到理想的醫師。當然，保險經紀代填的醫療網網絡也有各項專科的醫師，只不過客戶過去沒看過，也許屆時就診溝通語言有問題，也許距離太遠，都會造成就診的不便。

因此，我們做為負責任的健康保險經紀，在為客戶提供建議以及說明如何挑選時，就會特別就此部分解釋清楚。如果客戶告訴我們他們以前看過理想的專科醫師，我們就會儘可能的為他們挑選最適合的醫師網，將原本的專科醫師也考慮進去，以便客戶加入HMO之後，也不用更換各項專科醫師。

所以說，長者需要了解清楚計畫內容，與保險經紀如實溝通自己的需求，綜合各項前提之後，再選擇最適合自己的計畫。我們是一群Medicare認證的專業保險經紀，擁有多年的耆英健康保險規畫經驗，是您在挑選聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）或是補充計畫的首選。今年新冠病毒疫情以來，我們也舉辧了多場線上研討會及一對一的交流；如果有任何疑問，都可以聯絡我們直接對話諮詢服務。

另外，計畫中的額外福利也有很多可以比較的地方；使用這些福利也可以詢問保險經紀或請求協助。年度登記註冊（AEP）期間，每周六、日我們會在數家華人常去的CVS藥局設置服務及詢問台，請前往：2000 Driscoll Rd., Fremont，或致電：415-231-8591，查詢更多地點及時間。

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