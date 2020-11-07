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美國無限藥業專家功效好配方保健品

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美國無限藥業特別指出藥物和營養保健品的區別在於，藥品是根據疾病的發病機理及症狀，用於治療、診斷人體疾病，減輕症狀。而保健品是食品的一種，使用天然的植物並通過現代科技術提取有效成分，來改善機體功能、修復細胞的損傷，輔助疾病治療。

保健品經慎選和精製原料，一般選用的都是有效成分比較高的多種原料，經過科學配成，有助於人體對療效成分的吸收利用，有效成分全面、豐富，吸收利用率高，所以擁有眾多而顯著的功效。

例如免疫調節、全面均衡營養素、增強造血機能、殺菌抗炎、促進組織再生和傷口癒合、降血脂、降血壓、防止血管疾病、抗突變、抗腫瘤、抗癌、免疫調節、降血糖、健腸胃、防治腸胃疾病、抗輻射排毒、解毒、保護肝臟、抗衰老方面的功效。

還有一種治療方法，就是心理療法。醫學研究發現，患者的心理可以影響治療的效果和自身免疫機能的強弱。直銷員會熱情的關懷患者的健康，滿懷信心地介紹產品的功效，介紹產品口碑，幫助患者樹立戰勝疾病的信心，不厭其煩地告訴患者怎麼樣增加運動，控制飲食等。這些做法對治癒疾病有著重要的意義。

藥品和保健品是不能互相替代的。醫生把眼光鎖定在臨床治療醫學上，給予針對性及強力的治療止痛；而保健品是通過修復細胞、提高免疫力、保持健康的生活方式，從根本上杜絕疾病的「預防」醫學和「康復」醫學，這是藥物所不能替代的，也是提高普眾的保健意識，發揮保健品在預防醫學和康復醫學中的功能。

美國無限藥業產品包括：無限心脈通、無限康糖靈、無限關節靈、無限前列寶、無限養腦金、無限保肝皇、無限麗人寶、無限真享瘦和無限波挺美。

全部產品美國生產製造，均採植物配方，通過美國NSF/GMP標準的成分分析檢驗（包括膠囊和成分）且高科技、高成本研製，使用植物纖維膠囊，100%純植物配方，無任何副作用，適合素食者服用，效果更好，更安全又健康。感恩節期間，感恩獻禮，全年最低價，買6送4，只要388元！

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