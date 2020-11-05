嘉音理財分析購買年金好處多

嘉音理財負責人李嘉音。

年金就是保險公司設計的退休收入產品，讓人在退休時有終身用之不竭的收入，解決「人還在，錢沒了」的窘況。購買年金好處多：領一輩子，又可延稅。稅前的資金放進帳戶，用稅前的錢生錢。只要不拿出來，就不要交稅。美國 實行累進稅，就是收入越高，課稅的稅率越高。

退休後，收入大都會下降，稅率就會降低。由於人的壽命延長，退休後不能工作，故需要更多的退休金 才能維持生活。大公司提供401K，而401K和IRA都投資 在股票和債券市場上，退休金投資股市不能保本。而債券利率不到1%，銀行存款利息基本上沒了。能夠保本、甚至保證終身收入的年金應運而生。

也有的華人新移民在美國沒有工作過一天，把年金作為社會保險金。有的客戶通過投資移民來美，在美國投資股票和期貨，「損失萬元」。這對新移民來說，年金就像社安金，坐在家裡等著進錢，每年能夠領到5%的年金，直至去世。

股市上漲，年金有限上漲；股市下跌，年金不跌。政府鼓勵人們儲存養老金，年金的優勢是可以保證終身收入。購買這種年金，只要人活著，即使活到100歲，每月都有收入。

退休帳戶401K和IRA主要資金都放在股市上，但是股市風險太大。關心年金，主要有以下幾個原因。一、人們的壽命延長了，人們很怕「人活著，錢沒了」。二、普通美國人主要依靠聯邦政府發放的社安金養老。美國保證終身收入的資源只剩下社安金、養老金、房租和年金。

按照社安局規定，只要人活著，每月都可以領到社安金。但是社安金數額較低，而且現在入不敷出，以後能不能保證定期定量發放，無人知曉。

公司養老金（pension）曾經是美國大公司發給雇員的一個福利，可以保證雇員生活一輩子。但是隨著人們的壽命越來越長，養老金成為公司無法承受的負擔。公司現在把養老金改成401K。養老金是公司出錢幫雇員養老，而401K是雇員自己出錢養老，兩者有根本的不同。

許多人投資房地產，希望將來靠房租養老。只要房子在，房租就是終身收入。但是房地產投資涉及到管理。一旦屋主年齡大了，根本沒有精力管理。如果房客出現變化，房租也沒有著落。新冠病毒疫情爆發後，許多房客失業，也不交房租了。

相對房屋的維護、房客的選擇以及每年繳交地價稅和報繳收入税的表格煩複及負擔。不如投資退休年金帳戶更賺，不但保本升息，另有6%年利率的保護網，另加每年鎖定最高點，而且兌現容易，每年可以領取高至10%的現金值。最近新開發產品，年金僅六年合約，6%最低成長利率，費用極低，打破任何現有市場年金產品。

運用理財產品多元化的技巧，讓您省稅的錢可以做到多元化的功能。有如：死亡理賠、長期護理、失業救濟金以及養老年金。

詳情歡迎洽詢嘉音理財，地址：2901 Moorpark Ave., San Jose, CA，理財預約專線：408-839-8596，電郵：[email protected]。