優視頻道 舉辦籌款月活動

優視頻道舉辦籌款月活動，至盼贊助及熱情參與。

優視頻道自成立以來，即致力製作精采優質節目，即使在疫情 期間，仍然持續提供七天24小時的節目放送不間斷、採訪灣區重要社區消息不停歇；為觀眾製作「關注新冠疫情」相關節目：內容從一線醫療人員提供的最新疫情資訊、到如何面對未知情勢的心理調適；從關心你的財務規劃、到孩子的升學與教育問題。同時提供居家美食料理節目，以及親子生活娛樂，陪伴大家度過不能外出的時光。

基於對社區關懷，優視主動協助餐飲業者、支持本地商業。義工團隊積極參與對警消前線人員以及長者等弱勢團體，提供防護用品與口罩，以保護大家的健康與安全。

為了能持續提供全家共賞的優質節目以及堅持社區聯結的重要使命，優視頻道需要你的幫助。

從11月8日起至12月6日止，優視頻道舉辦募款月活動。並於12月6日晚間七時起，舉行線上募款晚會，於電視、臉書、YouTube頻道同步直播，除有精采表演節目外，並舉行「優視愛心捐款回饋大抽獎」以及「你參加、我贈獎」的現場即時活動。

各大節目在11月份均有特別活動，除了總統大選當天的選情之夜4小時直播節目外，財經趨勢整個募款月將有4集節目，舉辦好老師雲端 粉絲專屬見面會限額與好老師在節目中見面解答粉絲理財疑問。

活動辦法：捐款360元（或30元/每月，定額扣款一年）即可獲得一次抽獎機會；捐款720元（60元/每月，定額扣款一年）可獲得兩倍中獎機率；捐款1000元以上可獲得三倍中獎機率。

獎項包括：Apple Watch、Apple mini iPad、Instant Pod Wifi 電子鍋等多項好禮外，並於每周就當周日至周六捐款達360元（或30元/每月，定額扣款一年）者，抽出Bose Earbuds一份。同時不論當周是否中獎，均可參加12月6日線上募款晚會大抽獎。

12月6日晚會當天收看節目，也可以參加「你參加、我贈獎」，領獎辦法將於活動當場宣布。

歡迎收看、訂閱、點讚、分享、捐款、成為優視義工團隊一份子，大家的點滴支持，都是推動優視頻道繼續前行的動力。

捐款及活動詳情請上官網：www.UChannelTV.us/Donation；支票捐款請寫抬頭：U Channel Foundation；郵寄地址：1177 Laurelwood Road, Santa Clara, CA 95054。所有捐款均可收到抵稅收據。