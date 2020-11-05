優視頻道 舉辦籌款月活動
優視頻道自成立以來，即致力製作精采優質節目，即使在疫情期間，仍然持續提供七天24小時的節目放送不間斷、採訪灣區重要社區消息不停歇；為觀眾製作「關注新冠疫情」相關節目：內容從一線醫療人員提供的最新疫情資訊、到如何面對未知情勢的心理調適；從關心你的財務規劃、到孩子的升學與教育問題。同時提供居家美食料理節目，以及親子生活娛樂，陪伴大家度過不能外出的時光。
基於對社區關懷，優視主動協助餐飲業者、支持本地商業。義工團隊積極參與對警消前線人員以及長者等弱勢團體，提供防護用品與口罩，以保護大家的健康與安全。
為了能持續提供全家共賞的優質節目以及堅持社區聯結的重要使命，優視頻道需要你的幫助。
從11月8日起至12月6日止，優視頻道舉辦募款月活動。並於12月6日晚間七時起，舉行線上募款晚會，於電視、臉書、YouTube頻道同步直播，除有精采表演節目外，並舉行「優視愛心捐款回饋大抽獎」以及「你參加、我贈獎」的現場即時活動。
各大節目在11月份均有特別活動，除了總統大選當天的選情之夜4小時直播節目外，財經趨勢整個募款月將有4集節目，舉辦好老師雲端粉絲專屬見面會限額與好老師在節目中見面解答粉絲理財疑問。
活動辦法：捐款360元（或30元/每月，定額扣款一年）即可獲得一次抽獎機會；捐款720元（60元/每月，定額扣款一年）可獲得兩倍中獎機率；捐款1000元以上可獲得三倍中獎機率。
獎項包括：Apple Watch、Apple mini iPad、Instant Pod Wifi 電子鍋等多項好禮外，並於每周就當周日至周六捐款達360元（或30元/每月，定額扣款一年）者，抽出Bose Earbuds一份。同時不論當周是否中獎，均可參加12月6日線上募款晚會大抽獎。
12月6日晚會當天收看節目，也可以參加「你參加、我贈獎」，領獎辦法將於活動當場宣布。
歡迎收看、訂閱、點讚、分享、捐款、成為優視義工團隊一份子，大家的點滴支持，都是推動優視頻道繼續前行的動力。
捐款及活動詳情請上官網：www.UChannelTV.us/Donation；支票捐款請寫抬頭：U Channel Foundation；郵寄地址：1177 Laurelwood Road, Santa Clara, CA 95054。所有捐款均可收到抵稅收據。
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