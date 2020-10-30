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保險經紀韓中芬提醒耆英健保轉換期已開始

工商訊
專業的保險經紀韓中芬。
專業的保險經紀韓中芬。

專業的保險經紀韓中芬熱心提醒大家，耆英健保（Medicare Advantage Plan）一年一度的轉換期現已開始，可接受原有保險者申請轉換至新的健保計畫，轉換期將持續到12月7日截止，許多保險公司健保計畫今年提供免保費的HMO，比如：Anthem Blue Cross Senior Plan（HMO）、 Aetna Medicare Plan（HMO）、Blue Shield of CA、Alignment Health Plan及AARP MA HMO plan...等等，在我們灣區都有免月費的耆英健保計畫，均可省錢，值得多多善加利用。

如果想考慮其他的選擇性，也可以選擇Medicare Supplement plan（又稱Medigap），由於2021年有很多保險公司的保險計畫有不同的變更，2021年特別在San Mateo及Stanislaus County今年均有提供免保費的HMO計畫等，若有問題，可電韓中芬（Joan Chang）隨時為您解答，也可以馬上提出健保計畫轉換申請。

同時，投保加州（Covered CA）的申請也即將開始。尚未投保者可以在此時申請加入，並在明年（2021年）1月1日生效，有任何問題，請電專業負責的保險經紀韓中芬，會馬上協助辦理。韓中芬保險事務所專精商務保險、餐館及勞工保險、個人/團體健康、人壽保險、團體短期、長期傷殘保險。其團隊成員熱誠為您提供最專業的服務，歡迎查詢：510-573-6888，手機：510-579-9534或網站: http://www.e-healthagent.com。

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