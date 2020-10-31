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美歐國際按摩椅公司代理富士按摩椅大特價

工商訊
美歐國際集團總裁接受電視台採訪。
美歐國際集團總裁接受電視台採訪。

高檔按摩椅具備專業按摩大師的手法，猶如12個按摩大師，24個按摩手同步全身按摩，高檔按摩椅以3D、4D機芯為主，複雜的智能程序手法高達724種，按摩球伸展深度達12.5CM，使僵硬的深部肌肉消除。按摩椅使乳酸堆積硬塊，促進血液循環，消除135CM肌肉酸痛，緩解壓力，消除疲勞，放鬆改善睡眠，對壞性病有輔助康復作用。

許多醫療機構，醫生診所都採用按摩椅作為痛症治療的輔助醫療設備，許多公司採購高檔按摩椅作為員工的福利。如Google公司。因為高檔按摩椅能消除壓力和肌肉酸痛，預防工作受傷。「RSI」提高工作效率，甚至保險公司中的FSA項目作為自我保健、減輕頚、背、腰、腿、肩、手的酸痛，增進身體的活動範圍ROM。有家庭醫生建議就可以用FSA購買，消除疼痛。高檔按摩椅的好處實在太多了。

日本富士醫療按摩椅有哪些功效？目前高檔按摩椅為何搶購造成供不應求？

日本富士醫療按摩椅1954年製造，世界上第一台醫療按摩椅，首創3D、4D機芯S、SL軌道和全身氣壓按摩、按摩球伸展深部12.5CM，SL軌道135CM，雙重探測系統人體GPS智能程序定點定位，不同的身材不同的按摩和個性化、人性化，號稱絕世好椅。4D 12.5CM按摩球突出深度，舒展深層部位的肌肉酸痛，消除肌肉硬塊、乳酸硬塊，恢復肌肉彈性。4D機芯具有不同的電極馬達，以達上下、左右、前後連續度時間，更深層的軟組織，有兩個傳感器，智能軟件精密拉制及治療按摩程序兼備適合部位的按摩及多樣變化技法，動作細緻的消除肌肉酸痛僵硬。

日本富士醫療按摩椅已在美國銷售20年，是多家醫療機構、運動俱樂部、國際醫學美容集團，Google公司的官方高檔按摩椅供貨商。在這疫情慘重的教訓中，才知道人的健康是最重要的，這才是高檔按摩椅供不應求的主要原因。

為了回饋灣區觀眾多年來的厚愛，疫情期間日本富士頂級型按摩椅推出哪些優惠？日本富士高檔頂級按摩椅FJ-8500是4D按摩椅中的勞斯萊斯神士，目前絕世好椅在疫情期間造成搶購風潮。

沈偉麟博士是日本富士醫學美國的醫學顧問，以醫學背景傳遞健康理念，特別這次現代史上最糟的大流行病冠狀病毒肺炎，居家避疫，特別推出分期付款，根據信用指數，高達60期分期零利息，折扣高達60%，每月只需$XX，享受12位按摩大師和24個按摩手法同步全身按摩，增加免疫力，遠離病毒，健康保健。有了健康的身體，才是您人生的目標，你才能延年益壽！

日本富士頂級型按摩椅，保修10年，3年免費，是您最佳的健康投資！日本富士醫療按摩椅Fremont旗艦店：4399 Ingot St., Fremont, CA 94538；訂購電話：510-651-9088。

日本 肌肉 疫情

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