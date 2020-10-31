麥當勞舉辦促銷活動11月3日至11月9日

打開您的麥當勞應用程式下載並登記，享受美味甜點。

萬聖節向來是寵愛自己的日子，麥當勞 為延續萬聖節氣氛，從11月3日起至11月9日舉辦促銷活動，凡在全國參與活動的麥當勞餐廳消費，即可獲贈免費油炸蘋果餡餅，藍莓鬆糕和肉桂捲（Apple Fritters，Blueberry Muffins and Cinnamon Rolls）。

您只要在活動期間任何一天的任何時候，使用麥當勞應用程式購買一杯任何大小的McCafé極品咖啡 或冰咖啡，麥當勞將免費送您和心愛的咖啡相得益彰的美點。

當然品嚐免費烘焙美點的機會不會只有一次。您可以在整周活動期間每天享受一次！例如周五為油炸蘋果餡餅日，周六為肉桂捲日，周一為藍莓鬆糕日 ，麥當勞都竭盡心力絕不會讓您失望。

三種全新美點將從今天開始在全國各地全天候供應，這也是八年來麥當勞第一次在美國 核心菜單中新增美味烘焙項目。這些新上市的美味讓顧客在麥當勞享受喜愛的早餐時有了更多的選擇，也是麥當勞50年來以粉絲熱愛的Egg McMuffin，Breakfast Burrito和 McGriddles等美味不斷創新的傳承。

所以別忘了現在就打開您的麥當勞應用程式下載並登記，選擇您最喜愛的McCafé咖啡，於11月3日至11月9日間在參與活動的麥當勞餐廳，享受美味甜點。（免費美點每天至多提供一次）。

McDonald's（麥當勞）以高質量食材多樣化菜單每天服務超過2500萬顧客。美國麥當勞1萬4000家餐廳中超過百分之95由男女企業家獨立擁有和經營。欲知詳情，請登入www.mcdonalds.com，或通過推特追踪我們[email protected]，或參考臉書專頁www.facebook.com/mcdonalds。