沛納海Luminor Marina PAM1313腕錶低調時尚

沛納海Luminor Marina PAM1313腕錶

藍色一直是最受歡迎的腕錶顏色選擇之一，雖然沛納海（Panerai）品牌並不是第一次推出藍色款式的腕錶，清新的配色卻仍為錶款帶來耳目一新的低調時尚感。乘襲了Luminor 1950大膽且極具標誌和識別性的外觀設計，並搭載了品牌的快速錶帶更換系統，PAM1313腕錶使配戴者的搭配於正式與休閒之間游刃有餘。

Luminor Marina PAM1313腕錶以44mm尺寸AISI 316L拋光精鋼錶殼打造，搭配飾以米黃色縫線的深藍色鱷魚皮錶帶。藍色太陽放射紋錶盤上設有夜光阿拉伯數字和小時時標、三點鐘位置日期顯示窗口，以及九點鐘位置小秒盤，絲綢般的質地與白色夜光時標和指針形成強烈對比，卻仍完美相互調和。性能方面，腕錶採用了品牌自製P.9010自動上鍊機芯，擁有動力儲存72小時，並能防水深300尺。

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