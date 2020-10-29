CALMATTERS 2020 大選指南

爲了幫助加州 選民為即將來臨的11月3日大選做好準備，解釋加州政策與政治為使命的無黨派非營利新聞機構CalMatters出版了2020 Election Guide（2020大選指南）。以英文發表的這份完整指南的特色在將選票上總共12個全州公民議決項目、總統大選 和重要的州參衆議員及國會選舉以簡單明瞭的文字做出準確的重點説明。

「儘管大部分選民的注意力都集中在總統大選上，但是加州選民也必須做出包括增稅或減稅、加强管制工業、投票 權和平權運動以及在州和聯邦議會中由誰來代表他們的決定，」CalMatters首席執行官Neil Chase表示。「我們發行無黨派選舉指南的目的就是希望有助於加州選民針對選票上的名字做出知情的決定，同時解釋並簡化投票程序。」

通過California Community Foundation（加州社區基金會）和USC Schwarzenegger Institute for State and Global Policy Democracy Fund（南加大州與全球政策民主基金史瓦辛格協會）的支持，2020大選指南部分內容已被翻譯成中文。

指南內容包括如何投票、如何登記投票、登記投票截止日期，和查看登記情形的信息。由於加州是全美自動郵寄選票給所有登記選民的九個州之一，加上對郵寄延誤的擔憂和非官方選票收集箱事件，這份指南也納入郵寄選票如何運作以及選民如何追蹤寄出的選票等相關信息。

「投票是最具關鍵性的公民義務之一，Chase表示。」而選民通過今年這次選舉來表達心聲、以選票傳達信念、要求民意代表對選民負責，其重要性更勝於以往的任何一次選舉。我們希望2020大選指南不但方便選民瞭解這次選舉的那些項目與加州利害攸關，尤其重要的，是激勵大家踴躍投票。