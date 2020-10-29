AARP 樂齡會 2020年大選前聚焦

AAVS的結果突顯由於COVID-19新冠病毒疫情，使50歲以上的亞裔美國人最擔心的事情，還包括失業和找工作（72％）、無法獲得醫療保健（48％），以及遭受仇恨犯罪、騷擾和歧視（45％）。

AARP樂齡會發布最新的全國性調查，探討50歲以上的亞裔美國 選民的重視的事項和擔憂。AAPI數據代表AARP樂齡會、APIAVote 和亞裔推進司法AAJC進行的2020美國亞裔選民調查（AAVS）結果顯示：

93％的50歲以上亞裔美國人認為醫療保健是選舉中最重要的議題。就業和經濟緊隨其後，為第二重要的議題，有89％的受訪者稱其為「極其」或「非常」重要。根據Harris Poll代表AARP進行的COVID19期間全美年長選民調查：亞裔美國人，86％的人「很可能」在2020年投票 ，但多數50歲以上的亞裔選民並未與黨派（61％）、或社區組織（74％）接洽或聯繫。調查結果來源自AAVS。

「每個選舉季節，亞裔美國人和包括太平洋島民在內，50歲以上的投票率仍超過其他年齡組，」AARP樂齡會AAPI受眾策略多元文化領導力副總裁Daphne Kwok說。「這將是2020年關鍵的投票團體，候選人需要在競選的最後階段提出針對他們所關心的重要問題的解決辦法。」

調查還發現：一、計畫親自投票的50+亞裔選民（51％）略多於計畫郵寄投票或不在籍投票的選民（46％）（AAVS）。二、46％的人擔心2020年的選舉干擾，而40％的人擔心其在投票站的健康和安全（AAVS）。三、在影響個人或社區問題上，超過50歲的亞裔美國人選民認為以下議題對他們「極其」或「非常」重要：解決新冠病毒（83％）、確保社會保障的未來（83％）和聯邦醫療保險Medicare（78％）、降低醫療保健成本（78％）和處方藥成本（77％）、並有足夠的退休儲蓄（76％）（Harris）。四、大多數調查參與者（76％）從新聞媒體和脫口秀節目中獲取信息來指導投票決策，其次是候選人辯論和市政廳演說（50％）（Harris）。

今年8月， AARP 樂齡會啟動了「保護50+投票者」計畫。這是一項全面的激勵選民參與投票的運動，旨在幫助50歲以上的美國人安全地在家中投票或親自參加投票，為他們提供今年大選所需的信息。此外，AARP 樂齡會還與APIAVote（非營利組織）達成合作。該組織在每個選舉週期都會動員AAPI社區，以確保他們獲取有關投票和截止日期的教育資源，從而使他們的選票有效。查看Harris民意調查和AAVS調查的完整結果。有關其他社區和選民資源，請上網：aarp.org/AAPI 和aarp.org/Election2020瀏覽。

AARP樂齡會是美國最大的非營利、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲以上的人群享有自我選擇的生活方式。AARP樂齡會在全美擁有近3800萬成員，它鞏固並加強社區，倡導對家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就。AARP樂齡會還發行全國最大的出版物：《AARP 樂齡會雜誌》和《AARP 樂齡會簡報》。了解更多信息，請訪問請訪問中文官網：chinese.aarp.org或掃描二維碼關注AARP樂齡會微信公眾號。

關於AAPI數據-AAPI Data是有關亞裔美國人和太平洋島民的人口統計數據和政策研究的國家認可發行商，在國家和地方媒體中都有數百條新聞提及。它的聲譽建立在準確、引人注目和及時的數據和研究之上。更多信息，請訪問：https://aapidata.com。

APIAVote是一個全國性的無黨派組織。它與其夥伴一起，動員亞裔美國人和太平洋島民進行公民參與選舉。APIAVote構想了一個包容、公平、和諧的世界。亞裔美國人和太平洋島民社區是自主的、有能力的和積極參與的。更多信息，請訪問：http://www.apiavote.org。

AAJC亞裔美國人推進司法公正，AAJC的使命是促進亞裔美國人的公民權利和人權，並為所有人建立和促進一個公平、公正的社會。請訪問AAJC網站advancingjustice-aajc.org。關注@AARPAAPI，獲取更多新聞和視頻。