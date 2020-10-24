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Cupertino利苑海鮮酒家戶外餐廳正式對外開放

【工商訊】
戶外餐廳正式對外開放，寬敞明亮，保持社交距離，食家們可安心享受粵府美食。
戶外餐廳正式對外開放，寬敞明亮，保持社交距離，食家們可安心享受粵府美食。

在南灣人殷殷期盼下，位於Cupertino永和超市鄰街的利苑海鮮酒家（Lei Garden）終於恢復營業，這是一家裝璜高雅，口味正宗的港式美食餐廳，也是南灣人最喜歡用餐的地方，無奈因新冠疫情不得不中止營業將近半年有餘，隨著疫情趨緩，利苑戶外餐廳在10月初正式對外開放，一個個整齊雅緻的白色帳篷，依社交距離在停車場駕起，入夜以後，伴隨著星光和燈光，更添浪漫氣氛，在這裏您可以無憂的享受美食，享受久違的幸福感。華人群聚的庫比蒂諾市，早先也有王朝、醉香居等大型粵式餐㕔。但因應各種原因相繼歇業，本來就頗受歡迎的利苑餐廳頓時成了南灣人舉行親友團聚，婚慶壽筵首選之處，日日門庭若市。利苑之所以成功，除了服務親切外，名廚主理口味正宗道地更是主因。

利苑大廚對菜式要求十分嚴謹，不僅選料上乘，烹調上更是講究，時時有推陳出新，讓食客品嚐不同的風味時有驚喜。即使是疫情期間，利苑也維持菜單不變，「只要是菜單有的，我們全部供應，生猛海鮮，游水活魚也不例外，一定要讓食家們吃的滿意」在食材原物料價格飛漲的今天，利苑也堅持不漲價，體諒消費者的荷包。

身為庫市的一份子，利苑對於社區活動也熱心參與，年前於庫比蒂諾市商會和亞美商協舉辦之新春活動中，由時任市長沙薇塔（Savita Vaidihyatham） 親頒商業獎，以感謝利苑為活絡社區發展所作出的貢獻。

利苑餐廳交通方便，疫情期歡迎外賣，營業時間略有調整，周一至周五午餐上午11時至下午2時30分，晚餐5時至8時。周六、日午餐上午10時至下午3時，晚餐5時至8時。

餐廳地址 : 10125 Bandley Dr. Cupertino, CA 95014（永和超市旁），外賣專線：408-996-3838。

裝潢高雅的利苑，是南灣人最喜歡的粤式美食及港式飲茶餐廳。
裝潢高雅的利苑，是南灣人最喜歡的粤式美食及港式飲茶餐廳。
招牌點心馬拉糕，澎鬆軟綿，一口一個香。
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生猛龍蝦料理，最受歡迎。
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