太平洋廚藝生活輕鬆解決排油煙機安裝難題

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更換排油煙機後牆面不美觀怎麼辦？與上方櫥櫃之間有空隙怎麼辦？油漬濺到後方牆面難以清理怎麼辦？如果您有上述任何一個煩惱，現在就讓我們為您排憂解難！

太平洋專注設計美國 廚房排油煙機30多年，榮獲美國UL和加拿大 CSA等多項專業認證，並在美國消費者調查中脫穎而出，成為廣大消費者最推薦購買排油煙機品牌。數十年來，公司秉承不斷創新的理念，對於排油煙機安裝過程中的各種細節都提出了有效解決方案。今天向您推薦公司研製出的304不銹鋼板，實用美觀，便於清潔，物美價廉，原廠量身定製不同尺寸，諸多排油煙機安裝難題迎刃而解，為您提升廚房品質，打造全新的廚房視覺體驗。下面就讓我們為您一一解密不銹鋼鋼板如何解決排油煙機安裝難題吧！

難題一：牆面油漬難於清潔！如果您的家裡爐頭後面是普通牆面，沒有瓷磚，那麼您做飯的時候，油漬難免會濺到牆面上，留下一片片讓人頭疼的斑斑黃漬。那麼，安裝高級304不銹鋼鋼板以後，不僅更加耐髒，而且便於清潔，完美融入您的廚房空間，提升廚房品質，讓您在溫馨的環境中為家人烹飪美食！

難題二：櫥櫃和排油煙機之間有空隙！如果您家裡櫥櫃的位置偏高，師傅通常會將油煙機安裝在一個最適合的高度，以確保達到最理想的吸煙效果。那麼在櫥櫃與油煙機之間會有一定空隙，難以填補，影響廚房的整體美觀。安裝不銹鋼板以後，與排油煙機完美融為一體，整體美觀度瞬間提升，同時又可以保證油煙機吸力強勁，一舉兩得！

難題三:微波爐換抽油煙機，有安裝痕跡！如果您的廚房裡使用如下圖所示的微波爐式油煙機，下方鋪有瓷磚，那麼您很可能會面臨這個窘境，想要更換油煙機，卻苦於拆掉微波爐後突兀的牆面如何處理。別擔心，安裝304不銹鋼鋼板時，我們的安裝工人會根據您的廚房需要量身定製鋼板尺寸，使油煙機和後方鋼板輕鬆一體化，令您的廚房煥然一新！

難題四：上方沒有櫥櫃，廚房管道外露！如果您的廚房裡使用的是掛牆機，上方有很多廚房管道，沒有安裝櫥櫃，難免顯得雜亂無章，讓人頭痛心煩。您可以考慮安裝不銹鋼鋼板，如下圖所示，不但成功解決了管道外露的問題，而且與油煙機完美融為一體，廚房頓時顯得乾淨整潔，讓您開開心心享受烹飪的樂趣！

太平洋公司不但致力於推出最受消費者喜愛的產品，而且專注於排油煙機安裝的每一細節，為您的廚房提供最專業和最貼心的解決方案。如果您有任何問題，歡迎加我們的客服微信 或者來電諮詢！我們將提供個性化的設計，量身定製不同尺寸的鋼板，並在装機時提供一次免費安裝。實用美觀的不銹鋼板，貼心的優化設計，專業的安裝服務，全力升級您的廚房空間體驗。值此感恩節到來之際，公司為感謝廣大消費者的厚愛，買全美銷售No.1的蒸好洗系列就有豆漿機，空氣炸鍋，養生壺等價值300元的好禮免費送，趕快來太平洋看看吧，把這份貼心的愛傳遞給您的家人！

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