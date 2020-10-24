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太子牌 鯉魚門跨界合作 素包泰奶泰對味

【工商訊】
網路爆紅：泰式海鹽奶蓋，秋天的第一杯奶茶，就由太子牌承包。
網路爆紅：泰式海鹽奶蓋，秋天的第一杯奶茶，就由太子牌承包。

疫情陰霾未去，秋冬流感季節將至，看來「居家」的日子還長呢。孩子上網課、大人上雲端，居家遠距辦公對許多人而言仍是啞巴吃黃蓮，特別是每天要傷腦筋的三餐，忙碌開會和工作之餘還要處理自己和孩子的三餐，既不想一成不變，又不想花太多時間，最好還能來個好喝的飲料下午茶……。

這絕非遙不可及，現在灣區的朋友們有福了，三個願望一次就能滿足。美國太子行與鯉魚門海鮮茶竂跨界合作，推出冷凍點心超值活動「購買鯉魚門冷凍三式素包二盒，即可免費獲得太子牌泰式奶茶12入一包，多買多送，送完為止」。輕鬆就能上桌美味餐點，準備三餐不是難事，再來杯濃醇地道的泰式奶茶，緊迫感立即舒緩。

1996年於北加州Daly City創立的鯉魚門，以對烹飪的熱忱，高水準中餐、海鮮和精美的點心聞名，創新又兼具中餐傳統，深耕於灣區，目前已有Daly City、Milpitas、Dublin三餐館。鯉魚門官網：http://koipalace.com/。

太子牌泰式奶茶，道地的茶配方，茶味濃郁，奶味幼滑香醇，隨手一杯橘紅色的泰奶，立即為居家辦公增添樂趣與色彩。

泰式奶茶除了直接熱水沖泡飲用，或是沖泡後加冰冷飲外，還有很多創新的飲用方法，例如：泰式海鹽奶蓋，用適量淡奶油打發，加入一小匙煉乳，再撒上一些海鹽，將沖好泰式奶茶，直接淋上奶蓋，完美的居家午茶就完成了；想要清涼一下，加幾粒冰塊就成了冷飲，太子牌泰式奶茶熱泡冷沖隨時解饞。

讀者同時可上網koipalace.com下單，或直接致電鯉魚門各餐館，了解更多買冷凍素包送太子牌泰式奶茶的活動詳情。

太子牌與鯉魚門跨界合作，買冷凍三式素包送太子牌泰式奶茶。
太子牌與鯉魚門跨界合作，買冷凍三式素包送太子牌泰式奶茶。

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