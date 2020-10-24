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網上講座介紹用退休金購買長照保險一舉兩得

【工商訊】
精英理財的總裁黃曉東先生。
精英理財的總裁黃曉東先生。

新冠肺炎繼續在美國蔓延，美國已有超過700多萬人受感染，有21萬多人死亡，這種情況可能要持續一段時間，因為40%死亡都發生在老人院，現在大家對長期照顧保險的需求大增，特別是可以在家護理的長照保險很受歡迎。現在給大家介紹可在家護理，而且100%理賠的長照保險。

據官方統計，65歲以上的美國人有70%在走之前要用到長期護理。長期護理統常要5至8年的時間，包括中風、癌症及老人癡呆症或只是老了行動不方便等，都會需要長期護理，而平均每月的長期護理費用在7000至8000元，如果要5至10年將花費80萬到100萬。

精英理財是長期護理保險的專家，代理多種長期護理保險，經詳細比較，現在特別給廣大華人讀者推薦性價比最高的長期護理保險：一、夫婦兩人合買保單，保費只付一單，兩人都有長期護理保障！獨家提供的附約可保兩人長期護理保障終身，理賠金額無上限！如果將來用不到長期護理則有人壽保險理賠，讓你的錢不白花！而且這種保險包括100%的在家護理！

二、和傳統的長期護理保險不同，這種保險保費是固定不會漲的，而且保費可一筆付清或分10年或20年付。

三、如果你滿60歲，保費可以用退休帳戶的錢支付。舉例如果你從IRA或401K轉10萬元來買長照保險，你不會繳一大筆稅，而是分10年讓你每年繳一點，同時也讓你滿足了每年的最低提款要求也買了長期護理保險，一舉兩得！

四、很多人曾經被保險公司拒保，我們可能是少數能讓你成保的公司，如果你有三高，糖尿病，B型肝炎帶菌，紅斑性狼瘡或骨質疏鬆等病可接受。

另一個大家關心的話題是退休收入，據調查74%的美國人認為他們的401K加上社安收入不夠花。你有考慮用錢和時間給自己創造出多一點退休金嗎？

最近股市波動很大，很多人的退休金大跌，很擔心退休收入受影響。想要投資但又怕放在股市不安全，放在房市既不夠又擔心買在高點，你可以投資在指數年金。首先它讓你的錢保底，保證你的帳戶只漲不跌，每年跟著股市上漲。

開戶馬上有馬上有20%的紅利，股市回漲後帳戶隨著上漲，到將來領收入時，每年可以領收入直到終生，而且收入還可每年上升！如果你儘早投入這種年金，你的退休金可以你不用擔心股市的漲跌，也不用把錢放銀行而被通膨打敗！要了解什麼樣的年金最適合自己嗎？

請參加我們10月24日和10月31日兩個周六，下午2時至3時舉辦的網上講座，我們會同時介紹長期護理保險和年金！報名請電：408-466-0233，找梁小姐。或者發電郵給我們取得網上講座的連接：[email protected]

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