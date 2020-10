贊成RR提案 -- 拯救加州火車

身為舊金山、中半島、矽谷之間通勤者重要交通命脈的加州 火車,現在正面臨關閉的命運。加州火車大部分收入來自乘客的票費,如今載客量受疫情 影響大跌。然而,成千上萬沒有在家工作權利的必要性勞工,每日仍依靠它通勤,同時,一旦疫情結束,民眾對加州火車的需求會恢復。

RR提案將提供加州火車專屬資金來源,協助加州火車提供更快捷、班次更多的服務,並確保它繼續作為所有類型乘客都負擔得起的交通工具。RR提案可減輕交通壅塞現象,每日為高速公路減少數千輛汽車,道路上的汽車愈少,意味著空氣中的污染也愈少。

RR提案是一項1/8美分的銷售稅法案,如果通過,每購買8美元汽油可產生1美分稅收,它需要聖他克拉拉縣、聖馬刁縣和舊金山縣三分之二以上選民投票 支持。獲得通過的RR提案有效期為30年,只有選民贊成才能更新。

拯救加州火車、改善交通、減少空污,請投票贊成RR提案。

廣告付費者為:Committee to Save Caltrain, Yes on Measure RR, sponsored by civic and environmental organizations, a coalition of business, labor and transit advocacy groups. Committee major funding from

Herzog Contracting Corp

John Doerr

Prologis

