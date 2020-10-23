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贊成RR提案 -- 拯救加州火車

舊金山訊
贊成RR提案 -- 拯救加州火車
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身為舊金山、中半島、矽谷之間通勤者重要交通命脈的加州火車，現在正面臨關閉的命運。加州火車大部分收入來自乘客的票費，如今載客量受疫情影響大跌。然而，成千上萬沒有在家工作權利的必要性勞工，每日仍依靠它通勤，同時，一旦疫情結束，民眾對加州火車的需求會恢復。

RR提案將提供加州火車專屬資金來源，協助加州火車提供更快捷、班次更多的服務，並確保它繼續作為所有類型乘客都負擔得起的交通工具。RR提案可減輕交通壅塞現象，每日為高速公路減少數千輛汽車，道路上的汽車愈少，意味著空氣中的污染也愈少。

RR提案是一項1/8美分的銷售稅法案，如果通過，每購買8美元汽油可產生1美分稅收，它需要聖他克拉拉縣、聖馬刁縣和舊金山縣三分之二以上選民投票支持。獲得通過的RR提案有效期為30年，只有選民贊成才能更新。

拯救加州火車、改善交通、減少空污，請投票贊成RR提案。

廣告付費者為：Committee to Save Caltrain, Yes on Measure RR, sponsored by civic and environmental organizations, a coalition of business, labor and transit advocacy groups. Committee major funding from

Herzog Contracting Corp

John Doerr

Prologis

更多資訊請查詢：https://rescuecaltrain.org/faqs/

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