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如何養肺 避免病毒入侵 李曼群教您

舊金山訊
健肺片。
健肺片。

目前正是流感、冠狀病毒肆虐期間，病毒侵害的部位正好是肺臟。在此，從中醫理論來談一下肺的重要性以及如何護理你的肺，以免病菌的入侵。

肺主氣，即指全身的氣均由肺來主持和管理。肺主氣包括主呼吸之氣與主一身之氣兩個方面。主呼吸之氣是從自然界吸入清氣，又把體內的濁氣排出體外，從而保證了新陳代謝的順利進行。

肺主一身之氣，是指肺有主持、調節全身各臟腑經絡之氣的作用。把脾胃化生的水穀精氣與肺從自然界吸入的清氣相結合，形成宗氣而貫穿濡養全身。肺臟嬌嫩，秋冬季節容易受外界風、寒、燥、熱等邪氣的影響，容易出現呼吸急促、胸悶、咳嗽等症狀。流感病毒也比較容易入侵。

中醫治肺有宣肺、肅肺、清肺、瀉肺、溫肺、潤肺、補肺、斂肺八法。前四法屬於祛邪，溫肺、潤肺有祛邪一面又有扶正一面，補肺、斂肺屬扶正。

宣肺清肺的簡單方法是經常做擴胸深呼吸，大笑也能增加肺部的活動。每天清晨主動咳嗽，排除聚集一夜的呼吸道廢物。魚腥草、枇杷葉、茅根煮水喝也有清肺的作用。

肺喜潤。秋冬氣候乾燥，可以用一些潤肺養陰的中藥食材，如：百合、蓮子、沙參、玉竹、銀耳、雪梨、蜂蜜等。

對於年老體弱肺氣虛的患者，可以服用一些補肺氣的中藥，諸如：黃芪、黨參、山藥、刺五加、人參等，可以增加免疫力，有效地防止流感和其它一些病毒的侵肺。

秋冬季節需要收斂肺氣，忌食辛辣刺激等發散肺氣的食物。酸味能收斂肺氣，適當多食酸味蔬果，如葡萄、柚子、橘子、檸檬、山楂等。

中醫認為肺主皮毛。諸多的皮膚病，如濕疹皮炎、牛皮癬、暗瘡等都和肺有關。中醫治療皮膚病的方法之一也是清肺和養肺。

舊金山灣區行醫20多年的中醫皮膚病專家李曼群醫師，擅長治療濕疹、牛皮癬以及其它各類皮膚雜症。

在新冠疫情肆虐和流感病毒流行的階段，李醫生同時研發了中藥產品健肺片和清肺片，希望能幫助大家平安度過這段日子。健肺片由四味增加免疫功能的名貴藥材組成：冬蟲夏草（菌絲體）、靈芝、黃芪、西伯利亞人參。

主要以增加機體免疫功能，強健呼吸系統，以防外邪病菌的入侵；保護並修復肺部組織。清肺片是由12味中藥組成，主要功效是清肺宣肺，清除肺部鬱熱，通暢肺部氣機，寬胸理氣，化痰止咳，暢通呼吸，減輕肺部病毒和細菌的感染。

李醫生在San Bruno和Sunnyvale都有診所。有任何疑問或預約就診，歡迎免費諮詢：650-588-8335或上網：www.merryclinic.net。

舊金山灣區行醫二十多年的李曼群中醫師研發出中藥產品清肺片。
舊金山灣區行醫二十多年的李曼群中醫師研發出中藥產品清肺片。

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