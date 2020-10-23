紅藍卡有獎徵答3000元禮卡等你拿

掃描QR Code即可進入「紅藍卡Medicare有獎徵答」活動頁。

由Anthem藍十字主辦、世界日報 承辦的「紅藍卡 Medicare有獎徵答」活動已起跑， 總價值3000元的禮卡（Gift Card）正等你來拿。

目前美國 每天有1萬人進入65歲，你是其中之一嗎？如果你是，或者有一天將會是；都歡迎參加這項活動。

你只要回答兩個問題，有機會得禮卡：獎額共100名，包括25元禮卡80名、50元禮卡20名。你可以指定要Visa、Master或American Express的Gift Card，這些禮卡就等於現金，只要收信用卡的地方均可使用。活動自10月19日開始，至11月30日截止，12月4日公開抽獎。

共有兩種方式參與抽獎，一、報紙：在活動期間內，填寫刋登於本報報紙上「紅藍卡(Medicare)有獎徵答廣告」的問券後，剪下寄至世界日報World Journal，1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA 91754。信封外請註明「有獎徵答」。二、網路：在活動期間內，於WorldJournal.com或世界日報App上點擊活動廣告，或掃描QR Code即可進入活動頁，填寫簡單問券，然後按「提交」即可。

基本資料填寫，務必填正確資料，以便世界日報活動中心聯繫中獎人。問券答案可參考上方指南的內容。

如有任何問題可電世界日報：1-323-268-4982，分機260或279洽詢。