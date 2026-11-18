位於南聖荷西的橡樹嶺購物中心(Oakridge Mall)已被Macerich公司以2.5億元的價格收購。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 南聖荷西橡樹嶺購物中心以2.5億元售予Macerich，較評估價折價成交；買方看好其銷售表現，並計畫擴增租賃與改造業態。

根據16日提交給聖克拉拉縣的文件顯示，位於南聖荷西 的橡樹嶺購物中心(Oakridge Mall)已被Macerich公司以2.5億元的價格收購。

聖荷西信使報報導，這家總部位於聖塔蒙尼卡的公司以低於其1月份3.268億元評估價值23.5%的價格，收購了這座佔地110萬平方呎的區域購物中心。

Macerich公司執行長傑克森‧謝(Jackson Hsieh)說：「橡樹嶺購物中心是一家高效的零售中心，每平方呎的店內銷售額約為866元，並且位於美國最富裕的市場之一。」

Macerich公司的網站，最近開始將位於925 Blossom Hill Road的這家購物中心列入其購物中心投資組合。該公司還在LinkedIn上發布了招聘訊息，招聘該購物中心的新營運和設施經理。

根據LinkedIn發布的消息，Macerich公司正在聖荷西招募一名行銷助理經理。

Macerich公司表示，橡樹嶺購物中心的現有租賃業務發展勢頭強勁，預計2026年將簽署約2萬6000平方呎的新租賃協議。此外，還有約6萬9000平方呎的租賃協議正在洽談或待簽。

Macerich公司的數據顯示，橡樹嶺購物中心覆蓋170萬居民，家庭平均收入約21.7萬元，約為全美平均的1.9倍。梅西百貨（Macy′s）和Target是該購物中心的主要主力店。

其他知名商戶包括世紀影院（Century Theatres）、99大華超市（99 Ranch Market）、Living Spaces家居用品店、Nordstrom Rack折扣店、蘋果專賣店（Apple Store）、優衣庫（Uniqlo）、H&M 和維多利亞的秘密 (Victoria′s Secret)等。

橡樹嶺購物中心的非主力租戶（即非主力商家）每平方呎平均銷售額為 866 元。根據房地產分析公司 Green Street 的數據，加州指標的平均水準為每平方呎 800 至 850 元。

Macerich公司表示，他們正在考慮對該購物中心進行改造。計畫是增加更多引人入勝的體驗、娛樂、餐飲和健康理念，以鼓勵顧客參與，進一步延長顧客停留時間和增加客流量，並為顧客提供更多光顧購物中心的理由。

2024 年初，總部位於法國的房地產公司 Unibail-Rodamco-Westfield 披露，他們已啟動出售橡樹嶺購物中心的計畫。在橡樹嶺出售之後，URW 仍然擁有位於聖荷西西部的 Westfield Valley Fair 購物中心。