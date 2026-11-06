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加州房價最高區 聖馬刁縣19%能負擔

編譯組／綜合報導
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聖馬刁縣(圖)、舊金山和聖塔克拉拉縣是加州房價最高的房地產市場。(Google ...
聖馬刁縣(圖)、舊金山和聖塔克拉拉縣是加州房價最高的房地產市場。(Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

加州住房可負擔性報告顯示，聖馬刁縣仍是全州最昂貴市場，聖塔克拉拉與舊金山緊追其後；整體而言，加州房價高企，僅少數家庭買得起中位數住宅。

巴洛阿圖在線（Palo Alto Online）報導，根據加州房地產經紀人協會發布的「2026年第三季度住房可負擔性報告」，聖馬刁縣仍是加州房價最昂貴的住房市場，購房者需要57萬8400元的年家庭收入，才能負擔得起227萬元的中位數價格住房，

這一收入水平，是全美購買中位數價格住房所需收入的五倍多，按20%首付、6.8%利率的30年期固定利率抵押貸款計算，包括本金、利息、稅費和保險在內的月供估計為1萬4460元。

聖馬刁縣是加州首個在2023年突破50萬元收入門檻的縣。儘管購房成本高得驚人，但過去一年中，該縣有能力購房的家庭比例仍穩定在19%。

直到最近，聖馬刁縣和聖塔克拉拉縣仍是加州僅有的兩個，需要購房者年收入超過50萬元才能負擔得起中位數價格住房的縣。舊金山在今年第二季度超越聖塔克拉拉縣，成為房價第二高的市場，並一直保持這一排名至第三季度。目前，當地購房者需要年收入50萬9600元才能負擔得起200萬元的中位數房價。

與此同時，聖塔克拉拉縣的購房負擔能力略有提升。當地購房者現在需要48萬9200元的年收入，才能負擔得起192萬元的中位數價格住房，而一年前這一數字為51萬零800元。能夠負擔得起中位數價格住房的家庭比例從22%上升至23%。

全州購房負擔能力依然較低，整個加州19%的家庭能夠負擔得起中位價獨棟住宅。最新全州中位數房價為89萬4630元，要支付5700元的預計月供，家庭年收入至少需達到22萬8000元，是全國範圍內購買中位數價格住房所需收入的兩倍多。

在全國範圍內，39%的家庭能夠負擔價格為43萬2900元的中位數獨棟住宅，這需要最低年收入11萬400元，預計每月還款額為2760元。

莫諾縣（Mono County）仍是加州購房負擔能力最低的縣，僅有8%的家庭能夠負擔得起中位價住房，其次是聖塔巴巴拉縣（12%）和蒙特瑞縣（13%）。這些市場的購房者需要至少23萬9200元的最低合格年收入。

拉森縣是最具可負擔性的地區，61%的家庭能夠負擔中位數價格的住房，其次是曲尼特縣（Trinity）（43%）和杜倫姆縣（Tuolumne）（42%）。拉森縣要求的最低合格收入也最低，為5萬6000元。拉森縣和曲尼特縣是該州僅有的兩個中位數房價低於30萬元且每月住房還款額低於2000元的縣。

精華 FAQ

  • 依加州房地產經紀人協會報告，聖馬刁縣購房者需年收入57萬8400元，才能負擔227萬元的中位數住宅，月供估計約1萬4460元。

  • 全州只有19%的家庭能負擔中位價獨棟住宅。加州中位數房價為89萬4630元，估計月供5700元，購屋家庭最低年收入需達22萬8000元。

  • 最難負擔的是莫諾縣，僅8%家庭買得起；其次是聖塔巴巴拉縣12%與蒙特瑞縣13%。最可負擔的是拉森縣，61%家庭可負擔中位數住宅。

加州 房價 利率

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