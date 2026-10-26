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舊金山海崖區豪宅遭非法霸占 居民花數萬請保全仍遇怪事

編譯組／綜合報導
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海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅即將進行拍賣。(Google Maps)
海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅即將進行拍賣。(Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山海崖區一棟440萬美元豪宅疑遭非法佔用並涉房契詐欺，市府同時追討34萬美元欠稅，計畫年底前特別拍賣。

一棟位在舊金山海崖區(Sea Cliff)豪宅，據稱已被非法佔用者佔據。隨著市府尋求追回該房產的欠稅，加上附近居民迫切希望擺脫他們每日噩夢般困境，這棟豪宅可能很快就會被公開拍賣。

過去一年多來，位在舊金山最富裕社區之一海崖區、地址為250 32nd Ave.的一棟四房豪宅，上演一場奇怪事件，導致鄰居們投訴，也引發市府調查。

舊金山紀事報報導，舊金山市府律師邱信福(David Chiu)上月針對黛安娜彭(Diana Peng，音譯)與艾迪(Brandon Aadee)兩人提起訴訟，指控他們偽造多份房產合約。邱信福形容此舉顯然是企圖竊取房產並將其轉售。

根據「舊金山標準」(San Francisco Standard)調查，該房產前業主王偉(Wei Wang，音譯)五年多前就停止繳納房產稅，並似乎已棄置這棟房屋。車道上停有一輛老舊汽車，窗戶邊還立著一棵聖誕樹。鄰居表示，從去年開始，這棟房子就成為各種可疑人員頻繁出入場所、通常是在深夜，而黛安娜彭與艾迪則稱自己才是該房產的合法所有者。

鄰居表示，他們對這棟緊閉大門內可能發生的事情感到恐懼。一位鄰居表示，踏板摩托車被盜；另一位鄰居則說，由於擔心夜間有闖入者，必須睡在女兒房間的地板上。部分居民提到，他們已花費數萬美元聘請私人保全人員和調查員。然而，儘管他們多次向市府領導人和警察局投訴，但在解決這些問題，幾乎沒有任何實質進展。

市財務長辦公室發言人曼克(Eric Manke)透露，日前通過一項投票授權市府財務長將該房產進行拍賣。目前，該房產已累計欠稅約34萬美元。如此高價的房產，出現欠稅違約的情況相當少見。市府決定在常規拍賣計畫之外，專門為該房產舉行一場特別拍賣。這項程序有望確立新合法業主，並最終促使那些被鄰居認定為「非法佔用者」被驅逐出該房產。

曼克指出，希望在年底前進行拍賣。但若有人還清房產所欠的稅款，拍賣流程可能會被取消。同時，邱信福正在法庭主張，應將那些涉嫌詐欺的房契作廢，以阻止艾迪或黛安娜彭出售這棟房屋。該房屋估值為440萬美元，但實際成交價可能更高。

上月，邱信福已獲得一項臨時禁令，阻止兩人出售該房屋；他希望在聽證會爭取到可延長該裁決的禁令。

精華 FAQ

  • 因為該屋長期欠繳約34萬美元房產稅，市府已授權財務長進行特別拍賣；若無人補繳稅款，拍賣將在年底前啟動，以確立新的合法業主。

  • 市府律師邱信福指控兩人偽造多份房產合約，企圖竊取房產並轉售，並已取得臨時禁令，先行阻止他們出售這棟海崖區豪宅。

  • 鄰居指房子長期有可疑人士深夜出入，還傳出失竊與闖入疑慮，部分住戶甚至花數萬美元請保全和調查員，卻遲遲看不到市府有效處理。

舊金山 豪宅

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