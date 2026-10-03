金山鎖定12棟樓 辦公樓變住宅 估可提供約2775套住房

辦公室沒人坐、住房卻不夠，舊金山鎖定12棟樓改住宅。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山面對辦公室空置與住房短缺，正透過政策誘因推動市中心辦公樓改建住宅，36棟評估中12棟具較高潛力，理論可提供約2775套住房。

舊金山 市中心一邊是大量辦公室空置，一邊卻是住房難找、租金 高企。把沒人坐的辦公室變成有人住的家。成為市府振興市中心的重要方向。建築設計公司Gensler針對市中心36棟辦公樓進行評估，其中12棟被認為較適合改建住宅，若全部完成轉換，理論上可提供約2775套住房。

這項研究並非意味著12棟樓已經全部確定動工。Gensler是從建築本身的條件進行篩選，包括樓層深度、窗戶、建築形狀、停車及裝卸空間，以及周邊步行環境和公共交通等。36棟受評估建築中，12棟取得75%以上評分，被列為較有改建潛力的候選者。

其中五個曾公開的地址包括Market街575號、Market街601至605號、Montgomery街417號、Sansome街475號，以及Sacramento街275號。這些建築年代、樓高和格局各不相同，但共同點是現有結構相對有機會重新切割成住宅單位。

疫情 後遠距及混合辦公改變了舊金山市中心。辦公室需求下降，市中心商業也受到連帶影響；另一方面，舊金山仍需要增加大量住房。市府規畫部門因此把增加市中心住宅人口列為振興計畫的一部分，希望透過新建住房以及商業樓宇改住宅，讓過去以「上班」為主的市中心逐漸增加「生活」功能。

2025年，舊金山通過措施，符合條件的辦公樓改住宅項目，可免除部分可負擔住房要求及開發影響費；符合資格的改建項目，可根據項目新增的房產稅收入，在最長30年期間獲得年度財務激勵，希望降低開發商「算不過帳」的問題。

目前估計，約有48棟建築可能適合利用新的融資激勵，如果全部完成改建，約可增加4400套住宅。這顯示「辦公樓變住宅」已經不只是疫情後的構想，而正逐步進入政策和融資實驗階段。

對舊金山而言，這場轉型背後其實是同一道城市難題的兩面：市中心有太多沒人使用的辦公空間，居民卻仍需要更多住房。 如政策誘因最終能讓部分空樓真正亮起住宅的燈，不僅可以增加住房，也可能為晚上和周末相對冷清的市中心帶來更多常住人口。