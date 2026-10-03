我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

金山鎖定12棟樓 辦公樓變住宅 估可提供約2775套住房

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
辦公室沒人坐、住房卻不夠，舊金山鎖定12棟樓改住宅。（記者李怡/攝影）
辦公室沒人坐、住房卻不夠，舊金山鎖定12棟樓改住宅。（記者李怡/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山面對辦公室空置與住房短缺，正透過政策誘因推動市中心辦公樓改建住宅，36棟評估中12棟具較高潛力，理論可提供約2775套住房。

舊金山市中心一邊是大量辦公室空置，一邊卻是住房難找、租金高企。把沒人坐的辦公室變成有人住的家。成為市府振興市中心的重要方向。建築設計公司Gensler針對市中心36棟辦公樓進行評估，其中12棟被認為較適合改建住宅，若全部完成轉換，理論上可提供約2775套住房。

這項研究並非意味著12棟樓已經全部確定動工。Gensler是從建築本身的條件進行篩選，包括樓層深度、窗戶、建築形狀、停車及裝卸空間，以及周邊步行環境和公共交通等。36棟受評估建築中，12棟取得75%以上評分，被列為較有改建潛力的候選者。

其中五個曾公開的地址包括Market街575號、Market街601至605號、Montgomery街417號、Sansome街475號，以及Sacramento街275號。這些建築年代、樓高和格局各不相同，但共同點是現有結構相對有機會重新切割成住宅單位。

疫情後遠距及混合辦公改變了舊金山市中心。辦公室需求下降，市中心商業也受到連帶影響；另一方面，舊金山仍需要增加大量住房。市府規畫部門因此把增加市中心住宅人口列為振興計畫的一部分，希望透過新建住房以及商業樓宇改住宅，讓過去以「上班」為主的市中心逐漸增加「生活」功能。

2025年，舊金山通過措施，符合條件的辦公樓改住宅項目，可免除部分可負擔住房要求及開發影響費；符合資格的改建項目，可根據項目新增的房產稅收入，在最長30年期間獲得年度財務激勵，希望降低開發商「算不過帳」的問題。

目前估計，約有48棟建築可能適合利用新的融資激勵，如果全部完成改建，約可增加4400套住宅。這顯示「辦公樓變住宅」已經不只是疫情後的構想，而正逐步進入政策和融資實驗階段。

對舊金山而言，這場轉型背後其實是同一道城市難題的兩面：市中心有太多沒人使用的辦公空間，居民卻仍需要更多住房。 如政策誘因最終能讓部分空樓真正亮起住宅的燈，不僅可以增加住房，也可能為晚上和周末相對冷清的市中心帶來更多常住人口。

精華 FAQ

  • Gensler共評估36棟市中心辦公樓，依樓層深度、窗戶、建築形狀、停車與周邊交通等條件篩選後，有12棟取得75%以上評分，被列為較有改建潛力的候選者。

  • 根據這項評估，若12棟被選中的辦公樓全部完成改建，理論上可提供約2775套住房，顯示市中心空樓轉住宅具有相當可觀的供給潛力。

  • 疫情後遠距與混合辦公使市中心辦公需求下降，但住房仍不足，因此市府希望增加常住人口。2025年起，符合條件的改建案可免部分可負擔住房要求與開發影響費，並享有最長30年的年度財務激勵。

疫情 租金 舊金山

上一則

蔡英文訪矽谷 10/8史丹福大學演講

延伸閱讀

核桃溪市最高住房大樓開發獲批 八層樓、引進104戶新住宅

核桃溪市最高住房大樓開發獲批 八層樓、引進104戶新住宅
舊金山安全感回升 住房負擔卻成市民新焦慮

舊金山安全感回升 住房負擔卻成市民新焦慮
南加羅斯密市9英畝辦公樓 改建191戶住宅

南加羅斯密市9英畝辦公樓 改建191戶住宅
舊金山老公寓住戶注意 消防改造每戶恐要花數萬

舊金山老公寓住戶注意 消防改造每戶恐要花數萬
紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

熱門新聞

南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富郊區城 9個在灣區

2026-09-28 23:28
史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13
庫比蒂諾台灣餐廳梁媽媽家遭聖塔克拉拉縣指控，拖欠員工薪水超過20萬元。（Google Maps）

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

2026-09-30 18:06
南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富裕郊區城市 9個在灣區 因為「一發展」

2026-09-29 02:20
今年麥當勞大富翁遊戲最高可抽100萬元現金。（記者龔玥/攝影）

麥當勞大富翁10月開玩 三種玩法可贏小食或百萬大獎

2026-09-28 21:27
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味