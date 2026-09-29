金山房市火爆 買家出價高於85% 仍買不到房

舊金山的房價令買家望而興嘆，圖為諾伊谷（Noe Valley）。(谷歌地圖)

舊金山 房市掀起新淘金熱，買家出價高於賣家要價85%卻仍買不到房子。美國其他都會區則明顯冷清。

SFGATE報導，舊金山房地產 經紀人黑茲（Butch Haze）最近幫助一位客戶在諾伊谷（Noe Valley）尋找房產。這對富裕的買家–其中一位在舊金山一家知名的人工智慧 公司工作–對一處房產情有獨鍾，並告訴黑茲他們願意付出任何代價來拿下它。他們提交的報價比要價高85%，黑茲認為他們一定能成功。

結果，這對夫婦輸給了出價高出標價90%的人。過去六個月，這類故事在舊金山豪宅市場屢見不鮮，以至於黑茲表示，現在一切都難以預測。洛杉磯最炙手可熱的豪宅在市場上無人問津，而舊金山的高端房產卻以創紀錄的速度被搶購一空。

如今，這兩個加州最大都會區的房地產市場呈現出截然不同的景象，朝著相反的方向發展。SFGATE分析的Zillow數據顯示，2026年1月至7月，舊金山豪宅銷售額較去年同期成長14.7%，而洛杉磯則較去年同期下降7.3%。

兩地之間的對比在春季最為明顯。4月份，舊金山的房屋銷售額比去年4月成長了43.7%，而洛杉磯則幾乎持平。根據Zillow的數據，5月舊金山的房屋銷售量成長了22.7%，洛杉磯則只成長了10.9%。

舊金山的房屋成交價也普遍遠高於標價。根據Compass數據顯示，約85%的獨棟住宅成交價高於要價，比2025年8月增加了18%。就連康斗市場也有54%的成交價高於標價。就在本月，一套位於阿拉莫廣場公園附近的四臥室維多利亞式住宅在短短七天內就以接近要價兩倍的價格售出。

與其說洛杉磯的房地產市場舉步維艱，不如說舊金山的房地產市場在幾乎所有其他市場都陷入困境的情況下展現了韌性和繁榮。舊金山是目前美國少數的「賣方市場」之一，所謂「賣方市場」是指特定時間點市場上的買家與賣家數量之比。