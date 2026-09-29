我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

金山房市火爆 買家出價高於85% 仍買不到房

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山的房價令買家望而興嘆，圖為諾伊谷（Noe Valley）。(谷歌地圖)
舊金山的房價令買家望而興嘆，圖為諾伊谷（Noe Valley）。(谷歌地圖)

舊金山房市掀起新淘金熱，買家出價高於賣家要價85%卻仍買不到房子。美國其他都會區則明顯冷清。

SFGATE報導，舊金山房地產經紀人黑茲（Butch Haze）最近幫助一位客戶在諾伊谷（Noe Valley）尋找房產。這對富裕的買家–其中一位在舊金山一家知名的人工智慧公司工作–對一處房產情有獨鍾，並告訴黑茲他們願意付出任何代價來拿下它。他們提交的報價比要價高85%，黑茲認為他們一定能成功。

結果，這對夫婦輸給了出價高出標價90%的人。過去六個月，這類故事在舊金山豪宅市場屢見不鮮，以至於黑茲表示，現在一切都難以預測。洛杉磯最炙手可熱的豪宅在市場上無人問津，而舊金山的高端房產卻以創紀錄的速度被搶購一空。

如今，這兩個加州最大都會區的房地產市場呈現出截然不同的景象，朝著相反的方向發展。SFGATE分析的Zillow數據顯示，2026年1月至7月，舊金山豪宅銷售額較去年同期成長14.7%，而洛杉磯則較去年同期下降7.3%。

兩地之間的對比在春季最為明顯。4月份，舊金山的房屋銷售額比去年4月成長了43.7%，而洛杉磯則幾乎持平。根據Zillow的數據，5月舊金山的房屋銷售量成長了22.7%，洛杉磯則只成長了10.9%。

舊金山的房屋成交價也普遍遠高於標價。根據Compass數據顯示，約85%的獨棟住宅成交價高於要價，比2025年8月增加了18%。就連康斗市場也有54%的成交價高於標價。就在本月，一套位於阿拉莫廣場公園附近的四臥室維多利亞式住宅在短短七天內就以接近要價兩倍的價格售出。

與其說洛杉磯的房地產市場舉步維艱，不如說舊金山的房地產市場在幾乎所有其他市場都陷入困境的情況下展現了韌性和繁榮。舊金山是目前美國少數的「賣方市場」之一，所謂「賣方市場」是指特定時間點市場上的買家與賣家數量之比。

精華 FAQ

  • 因為當地高端房產競爭極度激烈，其他買家甚至願意出價高於標價90%，使得即使大幅加價仍可能在競標中落敗。

  • 舊金山豪宅銷售快速成長，成交價常高於標價；洛杉磯則相對冷清，銷售表現下滑或僅小幅成長，兩地走勢幾乎相反。

  • Compass數據指出，約85%的獨棟住宅成交價高於要價，康斗也有54%高於標價，顯示賣家在議價與成交上更占優勢。

舊金山 房地產 人工智慧

上一則

灣區油價漲 車主為省油錢 寧願多跑段路加油

下一則

金山警局10月調整轄區 平衡巡邏警力

延伸閱讀

金山起步屋成交價往往是掛牌價兩倍 原因是...

金山起步屋成交價往往是掛牌價兩倍 原因是...
中半島湧現購屋潮 有人砸千萬買地

中半島湧現購屋潮 有人砸千萬買地
加州房市回溫 8月房價重返90萬元大關

加州房市回溫 8月房價重返90萬元大關
買家正消失 1驚人數字透露現在是賣房最糟時刻

買家正消失 1驚人數字透露現在是賣房最糟時刻
長島房市 躍全美最強賣方市場 買家高出房源36%

長島房市 躍全美最強賣方市場 買家高出房源36%

熱門新聞

遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

2026-09-21 15:45
家族表示，希望透過此次重組，為這座走過168年歷史的酒莊找到新的資金與合作模式，讓其仍有機會傳承至第七代。（邦德舒酒莊官網）

撐過大地震、禁酒令與山火 加州168年傳奇酒莊申請破產保護

2026-09-23 16:43
舊金山米慎溪上有20棟罕見船屋。（取自房地產網站）

舊金山一條不尋常「街道」只有20戶人家 罕見1船屋上市

2026-09-27 02:20
灣區一名備受看好的年輕摔角選手喬治（Ryan George）近日在優勝美地國家公園徒步時，意外墜落身亡。示意圖。(記者王子涵╱攝影）

灣區摔角新星 徒步優勝美地時墜落身亡 年僅19歲

2026-09-22 18:34
舊金山有近4%的人口自認是亞裔也是白人，比率為美國本土各縣中最高。左圖左起為擁有混血血統的運動員劉美賢及谷愛凌。（美聯社）

超12%學齡童自認亞裔和白人 舊金山成「白亞混血」代表城

2026-09-26 02:20
圖為舊金山 885 Head St. 住宅去年3月的景象。(谷歌地圖)

金山起步屋成交價往往是掛牌價兩倍 原因是...

2026-09-28 15:22

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查