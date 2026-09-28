金山起步屋成交價往往是掛牌價兩倍 原因是...

圖為舊金山 885 Head St. 住宅去年3月的景象。(谷歌地圖)

在舊金山 ，即使是起步屋如今成交價也往往是掛牌價的兩倍。

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，今年夏季，金山的西南部至少有兩套房屋的掛牌價都在100萬元左右，但最終成交價卻超過了要價的兩倍。經紀人蘭德里（Roger Landry）非常討厭「超低價」掛牌策略，他認為這種策略會讓買家抱有過高的期望，最終卻發現心儀的房子以高於要價50%甚至更高的價格售出，從而感到失望。

因此，這位蘇富比的經紀人原本並不打算以超過要價兩倍的價格出售他在Ingleside Terrace的房產。蘭德里將位於885 Head St.的這棟建於1920年的工藝美術風格住宅掛牌出售，該住宅擁有兩間臥室、兩間浴室，面積略超過1000平方呎。

他的掛牌價為115萬元，符合舊金山房屋定價低於實際價值20%到25%的慣例。他表示，如果定價太接近實際價值，買家就會感到困惑；如今，他們已經「根深柢固」地習慣於高價競購，因此一個合理的價格反而會嚇跑他們。

該房產收到了21份報價，最後成交價為230.5萬元，其中兩名競標者拒絕退出，直到蘭德里經過幾輪來回後提出最佳和最終報價。

該社區之前的每平方呎最高價格為1300元，即使考慮到這棟住宅迷人的原始細節和帶有1940年代溫室和「植物仙境」花園的超大地塊，每平方呎約2200元的新售價「完全摧毀了這個社區的市場，」蘭德里說。

人們關注的焦點可能是人工智慧首次公開募股即將帶來的大量現金，但蘭德里認為更大的催化劑是庫存不足。這在很大程度上是由於房主不想放棄低利率或房產稅而賣房，因而產生的鎖定效應（lock-in effect）。

今夏其他一些深受入門級獨棟住宅買家歡迎的社區也出現了成交價翻倍的情況。上個月，位於Inner Parkside社區627 Santiago的房產，掛牌價100萬元，最終以200萬元成交。得標者擊敗了其他14位競標者，並在8天內以全現金方式完成了交易。

舊金山灣區地產公司的本田（Nick Honda）代表了賣方。賣方的曾祖父母在55年前從原業主手中購得了這棟建於1939年的三臥兩衛住宅。曾祖輩去世後這棟房子空置了幾十年，之後他們一家搬到了夏威夷。房屋內至今仍保留著原有的玻璃保險絲和近90年歷史的水管系統，以及石膏天花板上的花卉圖案、硬木地板，而且從客廳、餐廳和後臥室都能欣賞到海景。