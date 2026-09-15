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房價估值飆漲 加州13號提案節稅空間縮小

編譯組／綜合報導
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加州13號提案每年可為灣區屋主節省高達數萬美元房地產稅， 但部分地區能節省的金額...
加州13號提案每年可為灣區屋主節省高達數萬美元房地產稅， 但部分地區能節省的金額正在減少。(圖取自聖塔克拉拉縣府臉書)

加州第13號提案(Proposition 13)促使灣區屋主的年度房產稅帳單減少高達數萬美元。然而，但某些地區能節省的金額正在減少。

舊金山紀事報針對房地產公司「Redfin」數據進行分析，13號提案2025年為舊金山屋主平均節省約9000美元房產稅。根據統計，當年舊金山市房屋的平均市場價值接近160萬美元，而用於計算房產稅帳單的平均評估價值，則僅略高於100萬美元。

數據顯示，舊金山一般房屋市場估值，比稅務評估部門判別的價值、高出約52%。但此一差距實際上小於2017年的水平，其為Redfin擁有可靠數據的最早年份，當時市場價值是平均評估價值的兩倍以上。

2017-2025年期間，因13號提案而節省稅額出現縮水的地區，不僅只有舊金山縣。在灣區九個縣中，有六個縣的一般房屋市場價值與評估價值之間的差距，在2017年至2025年的八年期間，已有縮小。儘管尚無2026年稅收數據，但鑑於今年舊金山房價大幅上漲，差距可能已經擴大。

此一趨勢也存在例外，例如聖塔克拉拉縣。庫比蒂諾市的此一差距從2017年的120萬美元擴大到2025年的150萬美元。2025年，第13號提案協助當地屋主平均節省超過2萬9000美元稅金。

第13號提案由加州選民於1978年通過，規定房產稅按屋主購房當年房產價值1%徵收，外加經當地選民批准的稅率上調部分。評估價值每年僅允許上漲2%，代表對於那些在房產實際價值飆升期間仍持有資產的業主而言，房產稅帳單會低得多。儘管這項法律在加州仍受到歡迎，但部分房屋專家指出，它導致許多年長加州居民繼續居住在空間遠超其需求的房屋中，加深買房人士對有限房源的競爭。

然而，2017年至2025年間房產評估價值的增長速度，超過市場價值的增長速度，顯示房屋價值的被徵稅比例提高。以聖縣為例，該縣房屋的平均評估價值約為64萬美元，僅占其140萬美元平均市場價值46%；時至2025年，平均評估價值已升至近110萬美元，占190萬美元平均市場價值57%。

然而，這並不代表第13號提案對屋主帶來好處正在消失。房屋評估價值與市場價值之間的差距，就像手風琴風箱，隨著房市起伏而拉伸或收縮。

精華 FAQ

  • 根據Redfin數據分析，2025年舊金山屋主平均可因第13號提案少繳約9000美元房產稅。當年房屋平均市值約160萬美元，但稅務評估價值僅略高於100萬美元，因此仍有明顯節稅效果。

  • 因為2017到2025年間，許多地區的房屋評估價值上升速度快於市場價值，讓兩者差距縮小。當評估價值更接近市價時，第13號提案帶來的稅負優勢就會減少。

  • 聖塔克拉拉縣是主要例外，其中庫比蒂諾市的市場價值與評估價值差距從2017年的120萬美元擴大到2025年的150萬美元，讓屋主平均仍可節省超過2萬9000美元稅金。

加州 房價 舊金山

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