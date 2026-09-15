米慎街開發案 地產商想蓋純辦公大樓 市府有意見

一位開發商在舊金山市中心下一座摩天大樓的規畫中，選擇了辦公空間而非住宅，市政府對此並不滿意。（Google Maps）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，兩年前，當林肯 地產（Lincoln Properties）公司開始與金門大學（Golden Gate University）就收購米慎街（Mission Street）536號地塊用於高層開發項目進行接洽時，開發商提出了兩個方案：一座集辦公與公寓於一體、高650呎的摩天大樓，以及一座略高一些、擁有120萬平方呎辦公空間的摩天大樓。

林肯地產公司執行副總裁布蘭登．王（音譯，Brendan Wong）表示，這一構想「旨在為充滿不確定性的市場創造靈活性」。林肯地產公司是在分散風險。

兩年後，隨著舊金山終於開始吸引到啟動建設所需的房地產 資本，勝負已分：辦公樓勝出。上周四（10日），林肯地產公司獲得了市規畫委員會對兩種方案的批准，但王明確表示，該公司全力押注辦公大樓項目，而包含住宅的項目則不可行。

「純辦公大樓是我們關注的重點，也是我們打算建造的，」他說。

這使其與城市規畫者產生了分歧，後者更傾向於混合用途方案，既有助於緩解當前的住房短缺問題，又能為仍飽受商鋪空置和辦公空間閒置困擾的市中心注入數百名新居民。

此外，林肯地產公司傾向的純辦公樓方案可能面臨問題，原因在於1986年通過的「M提案」（Proposition M）所設定的限制：該法律規定規畫部門每年批准的辦公空間總量有限，大型商業開發項目必須先獲得有限的配額，才能推進。

目前，「M提案」配額下僅剩81.3萬平方呎可用，這主要是因為數百萬平方呎的配額已被分配給Central SoMa地區寥寥幾個大型項目，而這些項目目前均已停滯。儘管市規畫委員會正在考慮撤銷那些毫無推進跡象的項目的配額，但目前尚無林肯地產公司辦公大樓所需的120萬平方呎可用配額。

上周四，林肯地產公司請求規畫委員會將全部81.3萬平方呎的可用配額分配給位於米慎街536號的項目。委員會採納了規畫工作人員的建議，以4票贊成、2票反對的表決結果，決定僅分配55萬平方呎，從而駁回了該請求。規畫委員會希望謹慎行事，避免將全部81.3萬平方呎的配額都用在一個項目上。

布蘭登．王則認為，如果市政府全額撥付81.3萬平方呎，將「讓我們有信心投入數千萬美元，以完成設計圖紙並破土動工。」