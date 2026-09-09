舊金山住房短缺 仍有2千塊空置土地 部分空地有開發跡象

360 Fifth Street 的這塊空地，已計畫開發成八層高的住宅大樓。(谷歌地圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山約23萬地塊中，仍有2000多塊私人土地未開發。

舊金山約23萬地塊中，仍有2000多塊私人土地未開發。 重點二： 部分空地因分區限制、地形狹小或稅務問題長期閒置。

部分空地因分區限制、地形狹小或稅務問題長期閒置。 重點三：少數空地已出現開發跡象，可能成為新增住房供給。

舊金山 面臨嚴重住房短缺的危機，但仍有2000多塊沒有開發的空置土地。

舊金山紀事報報導，在這個世界上房價 最高城市之一，有些地塊卻長期閒置，彷彿在嘲弄那些渴望更多選擇的購屋者。以1125 Market St.為例，這塊1萬2000平方呎的空地隱藏在市政中心廣場正對面的一堵木板牆後面。它像一顆缺掉的牙齒一樣突兀地夾在兩棟四層樓房之間。但這塊自30年前大使館 劇院（Embassy Theater）拆除後就一直未開發的空地並非個案。

在舊金山約23萬塊活躍地塊中，約有2000塊私人擁有的土地尚未開發。根據紀事報對舊金山規畫部門數據的分析，這意味著空置地塊不到1%。但在一個寸土寸金、市政府正努力提高房屋產量以滿足需求的城市裡，為什麼還會有空地呢？

一些空置地塊完全不符合房屋建設的條件。例如，有一塊地被畫為「生產、配送和維修」區域，這是市政府在21世紀初設立的一個區域，旨在透過禁止新建住房和大型辦公大樓來保護藍領工作崗位。

還有一些地塊可能由於形狀或位置的原因而一直空置。這些地塊可能非常狹窄，被其他建築物包圍，或者本身就很小。在某些情況下，這些地塊的所有者甚至停止繳納房產稅，最終導致市政府拍賣這些地塊。

然而，其他一些空地卻被積極利用，通常用作私人停車場、車道或庭院。雖然這些地塊可能並非理想的建築用地，但州住房法的最新變化使得房主更容易在其相鄰地塊上建造小型住宅單元。

一些空地則出現了開發跡象。一位開發商已獲得許可，將在1750 Oakdale Ave.的一塊空置地塊上建造一座四單元住宅。另一些地塊則處於開發停滯狀態。幾年前，一位開發商拆除了360 Fifth Street的三棟建築，計畫建造公寓。後來，這塊空地變成了一片沼澤，不過一位新的開發商計劃在那裡建造一座八層高的大樓。

一些專家表示，空地在提供更多住房方面仍將發揮一定作用。曾參與領導一項旨在尋找洛杉磯空地並將其開發成中等密度住宅項目的普魯薩洛格魯（Emmanuel Proussaloglou）解釋說，在未開發的土地上建造房屋可以讓開發商避免潛在的居民搬遷影響，這與在已有住宅的地塊上進行改造截然不同。