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南聖荷西廢棄小學 將改建80戶住宅

記者龔玥╱聖荷西報導
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聖荷西一所廢棄小學將改建成住宅。（Google Maps）
聖荷西一所廢棄小學將改建成住宅。（Google Maps）

南聖荷西一處已停用的小學校址計畫改建為住宅社區。True Life Companies已向Oak Grove學區購入占地9.5畝的Glider Elementary School舊校址，計畫興建80戶住宅，包括64戶獨立屋及16戶聯排屋。聖荷西市規畫委員會日前以全票通過，建議市議會批准這項開發案。項目將於9月15日提交聖荷西市議會審議。

這處位於511 Cozy Drive的校地以2660萬美元成交。Oak Grove學區表示，出售所得將用於支持學區長期財政穩定，包括改善校舍、添購科技設備，以及留住教師和其他教職員。

Oak Grove是一個TK至8年級學區，目前約有8375名學生，分布在18所學校。由於學生人數持續下降，學區2018年關閉包括Glider Elementary在內的三所學校。隨著每年學生人數減少，學區獲得的州政府教育經費也會同步下降，因為州政府撥款與學生出席人數直接掛鉤。這項住宅開發案將為學區未來的財政穩定提供重要機會。

住宅面積方面，兩層聯排屋約1233平方呎，獨立屋面積約1896至2234平方呎，每戶設有三至四間臥室，以及2.5至三間浴室。項目另外規畫一座約0.68畝的公園，完工後將對公眾開放。

開發商表示，舊校址位於成熟住宅區，因此適合轉型為住宅用途。項目設計過程也納入社區意見，希望讓住宅密度與周邊環境相符。

不過，部分附近居民對開發案仍有疑慮。他們擔心新增80戶住宅會改變社區原有環境與生活品質，也可能增加交通、公共設施及環境方面的壓力。一些居民要求減少住宅數量，同時擴大公園面積。

聖荷西市規畫委員會主席坎特爾（Chuck Cantrell）也支持這項計畫，特別是其中11戶保障性住房。他表示，舊校址過去曾遭到破壞，加上學區需要資金填補財政缺口，這些因素都影響了他的決定。他同時認為，項目提供了充足停車空間，公園建設費用則由業主協會承擔。

目前，這項住宅開發案仍須經聖荷西市議會審議。如果15日獲得批准，這座已關閉多年的小學校址將從教育用途轉型為住宅社區，成為聖荷西在住房需求與公立學校財政壓力雙重背景下，閒置校地再利用的一個案例。

精華 FAQ

  • True Life Companies計畫在南聖荷西的舊校地興建80戶住宅，包括64戶獨立屋與16戶聯排屋，並配置一座約0.68畝的公園，完工後將對公眾開放。

  • 學區因學生人數持續下降、州政府撥款也隨出席人數減少，出售校地可補強財務。2660萬美元所得將用於校舍改善、科技設備添購，以及留住教師與其他教職員。

  • 部分居民擔心80戶住宅會增加交通、公共設施與環境壓力，並希望減量、擴大公園；市規畫委員會主席則支持，認為11戶保障性住房、停車空間與學區財務需求都具說服力。

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