金山1.4萬公寓單位無租金上限 房租可隨時飆漲

The Gantry 公寓大樓要到2029年才受租金上限限制。(谷歌地圖)

舊金山租金 調漲幅度驚人，法規的漏洞使成千上萬租客面臨嚴峻的財務風險。舊金山標準(San Francisco Standard)報導，舊金山有大約1萬4000個公寓單位是沒有租金上限的，房東們有充分的理由在樓宇老舊需要整修之前就能合法把租戶趕走。

當貝利夫婦（Shawn and Alina Bailey）在為自己和女兒尋找住所時，他們被位於Dogpatch的The Gantry公寓所吸引。

他們當時並沒有意識到，這棟樓房當時有六年歷史，這意味著它不受加州 租金管制法的約束。The Gantry公寓要到2029年才受租金上限限制，而全市其他數千套新建公寓也同樣如此，這意味著成千上萬的人將面臨難以承受的租金上漲。

儘管如此，該公寓的網站仍然承諾「讓您時刻安心」。最初五年，情況的確如此。貝利夫婦非常喜歡他們在第三街2121號的兩臥公寓，2020年11月簽訂租約時，每月租金為3050美元。

然而去年，貝利夫婦的帳戶上突然出現了一筆他們始料未及的帳單。9月12日，在貝利夫婦支付月租並收到確認郵件近兩周後，物業經理打電話告知他們租金上漲了近24%，他們需要補繳差額717美元。

貝利夫婦對這筆費用提出異議，引發了數月的混亂和困惑。這筆717美元的費用一直懸而未決，最終卻在沒有任何解釋的情況下悄悄從他們的帳戶中消失了。但取而代之的是，他的水電瓦斯帳單上出現了一筆每月304美元的額外費用。

到了12月，貝利夫婦從物業管理公司Mill Creek Residential的三位不同員工那裡收到了三份不同的帳戶餘額。Mill Creek Residential自貝利夫婦搬入The Gantry公寓大約一年後，從美國最大的房東之一Greystar手中接管了公寓的管理權。

這棟大樓的擁有者是舊金山的一家公司Mission Piers Development。根據市政紀錄，該公司在2022年進行了再融資，並在利率攀升的情況下承擔了新的債務。貝利夫婦要求查看完整的帳單紀錄，Mill Creek讓他去一個線上入口網站。他仔細保存了每一封電子郵件、每一張收據和每一份帳單。

聖誕節前夕，房東下了最後通牒：48小時內簽署新的租約，否則租金將會上漲。貝利夫婦拒絕了。幾個月來，他一直要求房東更正帳單紀錄。他告訴房東，在帳單紀錄更正之前，他不會簽署任何文件。貝利夫婦備受煎熬，不知困境何時能解脫。