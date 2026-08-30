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加州住房危機 蔓延至內陸偏遠地區

編譯廖宜怡／綜合報導
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加州公共政策研究院最新研究發現，灣區的住房危機正不斷向加州較貧困的地區蔓延。（美...
加州公共政策研究院最新研究發現，灣區的住房危機正不斷向加州較貧困的地區蔓延。（美聯社）

研究發現，多年來，灣區不斷向加州較貧困的地區輸出住房危機。

舊金山紀事報報導，加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）最近公布的一份調查報告指出，加州住房危機正在不斷向內陸地區蔓延。報告中最引人注意的發現之一是：對住房問題最憂慮的是中谷（Central Valley）和沙斯達（Shasta）地區居民，其次是加州與俄勒岡州和內華達州交界延線的大片地區居民。

然而，研究人員發現，在像灣區這樣數十年來一直面臨嚴重住房危機的沿海地區，認為住房是一大問題的居民比率逐年下降，這是因為至今還留在灣區的居民，絕大部分都是負擔起在此地生活的人。

報告作者麥基（Eric McGhee）稱，灣區一直在向加州內陸地區輸出住房危機。為了確立這項論點，研究人員使用他們在2016年到2019年搜集到的全州住房調查數據，將這些數據與2023年至今年年初收集到的住房調查數據進行比較。

結果顯示，與近十年前相比，近期認為住房是大問題的灣區居民比率下降了約10到15個百分點，但在肯恩縣（Kern County）以及加州中北部地區，這一比率卻上升了20多個百分點，凸顯出灣區的住房經濟和政治對加州其他地區造成了深遠的影響。

麥基解釋，這種下游影響主要是因為灣區房價過高，居民被迫搬到加州內陸房價較低的地區所致，而這種遷徙反過來又推高了內陸地區的房價。

麥基指出，研究結果並不意味著灣區的住房危機已經緩解。事實上，研究發現，舊金山和東灣地區仍是加州住房問題最嚴重的地區，超過80%的人認為住房是一大問題，明顯高於其他一些住房問題日益嚴重的地區。

麥基表示，一個關鍵區別在於，目前有能力在灣區生活的人，平均而言受這個問題的影響較小。這是因為高昂的房價早在多年前就已把那些負擔不起的人趕出了灣區，留下的主要是有能力承擔的人。

以聖馬刁縣為例，該縣目前是灣區最富裕的縣，也是居民對住房問題憂慮程度下降幅度最大的縣。相較之下，勞工階級聚集的蘇拉諾縣租屋者的住房負擔沉重程度（租金支出超過總收入30%）為加州第二高，而且居民對住房問題的憂慮程度也不斷上升。

精華 FAQ

  • 研究認為，灣區過高房價迫使部分居民轉往內陸較便宜地區，進一步推升當地房價與住房壓力，形成把危機由沿海輸出到內陸的外溢效果。

  • 最憂慮的是中谷、沙斯達以及加州與俄勒岡、內華達交界沿線地區居民，因為這些地方近年承受更多來自灣區外溢的人口與房價壓力。

  • 因為留在灣區的人多半已能負擔高房價，弱勢族群早被擠出市場，所以整體憂慮比例下降；但舊金山和東灣仍有超過80%居民認為住房是大問題。

加州 內華達州 灣區

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