我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首創24小時體育頻道 ESPN創辦人拉斯穆森93歲逝世

迪奧57歲公關總監法維耶車禍驚逝…官方發3文悼念

聖荷西獨棟住宅區允許建公寓 房屋密度擬提高4倍

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西考慮將獨棟住宅區房屋密度提高四倍。圖為聖荷西市政廳。(聖荷西市府臉書)
聖荷西考慮將獨棟住宅區房屋密度提高四倍。圖為聖荷西市政廳。(聖荷西市府臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西正推動重大土地使用改革，放寬獨棟住宅區與沿線開發限制，以提高住房供給並回應州府2031年前新增6萬2000戶的壓力。

由於面臨達成州政府住房目標的龐大壓力，聖荷西市正考慮對土地使用法進行重大改革，允許在獨棟住宅區建造更多公寓、連棟(townhouse)或雙拼(duplexes)房屋， 精簡沿著交通路線的開發流程，並允許在學校和教堂用地建房。

聖荷西信使報報導，這些提案將在聖荷西市議會會議進行審議，是「展望聖荷西2040」(Envision San Jose 2040)四年評估計畫的一部分。其為聖荷西市長期土地利用、住房和發展藍圖，已於2011年首次獲得批准。

市議會投票不會立即生效新分區法規。若獲批准，市府工作人員將起草具體法令，並完成環境評估，最終的分區變更預期將於2027年底完成。

儘管提案的變更範圍廣泛，但主要爭議點集中在傳統獨棟住宅區，市府尋求將密度限制從每畝8個單元提高到32個單元，提高4倍。擬議的變更直接影響聖荷西市約85%住宅土地。

這場辯論正值聖荷西市致力達成州府的要求之際。州府規定，聖荷西市需於2031年之前、增加超過6萬2000間新房屋，此一目標在灣區僅次於舊金山。支持者認為，提高分區規畫是建造「流失中等住房」(missing middle housing)，例如三戶連棟(triplexes)房屋、四戶連棟(fourplexes)與聯排(townhouse)房屋的必要作法，這些住房是中等收入員工可負擔。

城市規畫官員強調，一項全市的廣泛策略至關重要，因為聖荷西沒有更多土地可以向外擴張。

聖荷西市首席規畫師庫托(Ruth Cueto)在6月24日規畫委員會會議表示，聖荷西沒有新土地，不可能在山坡上建造房屋。填充式開發機會有限。她解釋為什麼工作人員建議在商業區和住宅區擴大住房容量。

此一推動與全市持續存在的住房可負擔能力挑戰吻合。根據Zillow數據，截至6月，聖荷西房屋銷售中位數達142萬美元，而兩房平均租金為3325美元。

不過，反對者認為，更高密度建造房屋，可能會加劇停車、交通擁堵與街道擁擠，降低社區生活品質。有些人認為，無需進行這些他們擔心會長期損害居民利益的劇烈分區變更，市政府也能建造更多住房。

精華 FAQ

  • 市府擬在獨棟住宅區允許更多公寓、連棟與雙拼住宅，並簡化交通路線周邊開發流程，同時開放學校與教堂用地興建住房，以擴大整體供給。

  • 提案把獨棟住宅區密度上限從每畝8個單元提高到32個單元，等於增加4倍，並直接影響聖荷西約85%的住宅土地，是最具爭議的部分。

  • 支持者認為這是打造中等收入可負擔住房的必要手段；反對者則擔心更高密度會加劇停車、交通壅塞與街道擁擠，並長期損害社區生活品質。

灣區 投票 聖荷西

上一則

聖塔克魯茲少年救生員英勇救人 獲川普表揚

下一則

好市多還會發還關稅退款嗎？律師：沒有人強迫你買

延伸閱讀

蒙市閒置商業區擬建住宅 11月公投 交由選民決定

蒙市閒置商業區擬建住宅 11月公投 交由選民決定
開發不斷 聖塔克拉拉市找停車位成挑戰 民眾：深夜還需步行返家

開發不斷 聖塔克拉拉市找停車位成挑戰 民眾：深夜還需步行返家
聖荷西擬制定資料中心統一標準 19日辦社區意見徵詢會

聖荷西擬制定資料中心統一標準 19日辦社區意見徵詢會
800萬元豪宅區變天 阿賽頓首迎多戶住宅

800萬元豪宅區變天 阿賽頓首迎多戶住宅
檀香山拆市有地建物 將建可負擔住宅

檀香山拆市有地建物 將建可負擔住宅

熱門新聞

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
Trader Joe's經典海軍藍帆布袋近期回歸灣區門市，現場貨量充足不再一袋難求；店內同時也有多款大型保冷袋上架。（記者王湘涵╱攝影）

怕買不到就更想買？Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸

2026-08-12 20:33
中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

2026-08-13 21:24
魚罐頭有很多意想不到的健康益處；示意圖。（記者王若然／攝影）

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

2026-08-18 02:15
穆巴伊2日被通報失蹤後，搜救隊原訂隔日清晨展開搜索；加州公路巡警直升機也自蘋果谷（Apple Valley）前往協助空中偵察及運輸。（印宇郡搜救隊提供）

香港出生聖塔芭芭拉博士生 獨攀山區 墜崖身亡

2026-08-16 18:22
布塔諾州立公園一景。(取材自谷歌地圖)

布塔諾州立公園 為何被稱全美最不為人知秘境之一?

2026-08-12 02:12

超人氣

更多 >
中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
從願意退到「沒人強迫你買」好市多關稅退款令人看傻

從願意退到「沒人強迫你買」好市多關稅退款令人看傻
收了服務費還要小費？她說「付不起就別出門」網友火大

收了服務費還要小費？她說「付不起就別出門」網友火大
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」