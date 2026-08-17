聖塔克拉拉600套平價房卡在開發流程 等待資金

聖塔克拉拉縣平價住房陷資金困境。（記者龔玥╱攝影）

聖塔克拉拉縣近年積極推動平價住房建設，但部分項目如今卻陷入資金「堵塞」困境。縣府過去10年利用9.5億美元A提案(Measure A)住房債券，已興建超過3300套平價住房，但目前仍有約600套住宅卡在開發流程，等待州及聯邦資金，部分項目甚至可能延至2030年才能完成。

根據聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)報導，目前有七個住房項目仍在尋找額外資金。除了州政府住房資金有限，保險費、建築材料等成本持續上升，也讓開發商更難完成融資。

按照縣府規定，永久性支援住房項目的開發商最多有三年時間完成融資。如果未能在期限內取得資金，縣府可能將相關資金重新分配給其他項目，不僅延後住房供應，也可能進一步推高建築成本。

縣府目前正與開發商合作，調整項目設計及融資方案，提高申請州、聯邦資金的競爭力。縣住房支持辦公室主任卡明斯基(Kathryn Kaminski)表示，對於融資困難的項目，縣府會協助開發商重新規畫，使項目更符合資金申請條件。

平價住房開發商目前還面臨另一項難題是低收入 住房稅收抵免競爭加劇。聯邦政府 近期釋出利好訊號。上月生效的法案提高銀行投資平價住房稅收抵免項目的比例上限，由15%提高至20%，有望增加私人資金投入。

A提案監督委員會指出，部分項目高度依賴聯邦住房券。截至目前，聖塔克拉拉縣已將2666張住房券用於A提案住房項目。符合資格的家庭通常只需支付收入30%作為房租，其餘由聯邦政府補貼。

但由於住房券數量有限，未來部分項目可能需要調整服務對象。儘管面臨融資困境，縣府目前仍有望超越A提案原定興建4800套最低收入住房的目標。數據顯示，縣府已批准6793套住房，超過3300套已完工，另有近1750套正在施工。

對聖塔克拉拉縣而言，如何突破州、聯邦資金不足及建設成本上升造成的瓶頸，將成為未來幾年增加平價住房供應的關鍵。