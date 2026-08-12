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加州租房價差大 西好萊塢最貴 想便宜往內陸找

編譯廖宜怡／綜合報導
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分析指出，南北加州住房租賃市場存在差異，但租金達高於美國其他地區。（美聯社）
分析指出，南北加州住房租賃市場存在差異，但租金達高於美國其他地區。（美聯社）

加州租金高昂眾所周知，但一項分析指出了南北加州住房租賃市場之間存在的差異。

聖荷西信使報報導，財經專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）根據租金比較網站Rentometer的一份報告，追蹤了美國1099個城市（包括加州163個城市）的房東在今年上半年對三房房屋的租金定價情形。

蘭斯納在這項分析中將加州分為南北兩部分，廣義的南加州包括從墨西哥邊境到聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）的99個城市，北加州則包括從杜拉瑞（Tulare）到瑞定（Redding）的64個城市。

今年上半年各地區的一般房租，南加城市月租中位數為3900美元，北加城市為3100美元，美國其他地區則為2000美元。

換個角度來比較租金差異：有多少城市的月租中位數低於2500美元？南加州只有8%，北加州為27%，美國其他地區則高達80%。

好消息是，加州許多房東的租金定價權有變小的趨勢，過去一年南加租金中位數基本上持平，北加則上漲了4%，主要是因為灣區周邊與人工智慧發展相關的新興科技財富帶動了北加租金上漲。

不過，加州有愈來愈多房東開始調降租金，南加租金下調的比率高達51%，北加為33%，加州以外地區也有一半城市出現租金下跌的現象。

數據顯示，加州目前租金最貴的地區是西好萊塢，月租高達8200美元，北加最貴的是巴洛阿圖的6300美元，美國其他地區租金最貴的是佛羅里達州的珊瑚閣（Coral Gables），為6375美元。

想在加州找到便宜房租？那要往內陸走。南加的里奇克萊斯特（Ridgecrest）目前月租中位數僅1600美元，北加杜拉瑞為1900美元。在美國其他地區，以賓州約翰斯頓（Johnstown）月租最便宜，僅951美元。

精華 FAQ

  • 根據Rentometer統計，南加州今年上半年三房房屋月租中位數為3900美元，北加州為3100美元，兩者都明顯高於美國其他地區的2000美元，顯示加州整體租金仍偏高。

  • 加州目前最貴的是西好萊塢，月租高達8200美元；相對便宜的則在內陸地區，南加的Ridgecrest僅1600美元，北加的杜拉瑞為1900美元，價差相當驚人。

  • 報導指出，過去一年南加租金中位數大致持平，北加僅上漲4%，但南加有51%房東調降租金、北加有33%，顯示房東定價權正在縮小，租金市場趨於降溫。

加州 好萊塢 房價

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