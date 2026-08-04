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金山Potrero Hill、Mission Bay住最多科技新貴 華埠接近墊底

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山科技工作者占居民比率最高的是Potrero Hill地區。(Google ...
舊金山科技工作者占居民比率最高的是Potrero Hill地區。(Google Maps)

舊金山科技工作者都愛住在哪裡？人口普查數據顯示Potrero Hill最熱門，米慎灣(Mission Bay)緊隨其後，華埠則接近墊底。

舊金山紀事報報導，從90年代末的網路泡沫到如今的人工智慧熱潮，一波又一波的科技繁榮為舊金山帶來了源源不絕的科技人才。這些科技人才來到這裡之後，都住在哪裡呢？

答案是：遍布各地–不過根據2020年至2024年的人口普查數據，Potrero Hill無疑是最集中的地區。在舊金山的這個被稱為「分析社群」的地方，21歲至74歲的居民中，近37%從事科技或相關領域的工作。

這個社區位於加州火車（Caltrain）沿線，介於280號和101號高速公路之間，這意味著居民可以輕鬆前往山景城和桑尼維爾等主要科技就業中心，或者直接前往鄰近的南市場區（SoMa）和米慎灣的Salesforce和Anthropic等大型企業的辦公地點。

紀事報的分析採用人口普查中「資訊工作者」的統計數據，以及在專業、科學和技術服務領域工作的人員，以此作為最接近科技業從業人員的近似指標。

以此標準衡量，科技工作者人數緊隨其後的是米慎灣區，OpenAI 最近在那裡完成了一次擴張。此區科技工作者占比約 36%。

訪谷 (Visitacion Valley)、Excelsior、灣景-獵人角 (Bayview Hunters Point)、田德隆 (Tenderloin) 和華埠的科技從業人員比率最低，均不足10%。

紅點圈出處便是Potrero Hill。(谷歌地圖)
紅點圈出處便是Potrero Hill。(谷歌地圖)

精華 FAQ

  • 根據2020年至2024年人口普查分析，Potrero Hill是舊金山科技工作者最集中的社區，21歲至74歲居民中，近37%從事科技或相關工作。

  • Mission Bay科技工作者占比約36%，緊追Potrero Hill。當地鄰近SoMa與多家科技企業，且OpenAI近期在此擴張，使其更具吸引力。

  • Visitacion Valley、Excelsior、灣景-獵人角、田德隆和華埠的科技從業人員比率都偏低，均不足10%，明顯低於Potrero Hill與Mission Bay。

華埠 舊金山 加州

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