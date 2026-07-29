聖塔克拉拉2地塊6540萬售出 含數據中心用地

一家房地產 公司斥資6540萬美元，收購了位於聖荷西 峰田國際機場西側的兩個相鄰地塊。其中一處計畫建設數據中心，另一處目前由一家租車公司使用。

聖荷西信使報報導，根據聖塔克拉拉縣政府存檔的產權轉讓契約顯示，一家與Tishman Speyer有關聯的子公司在7月下旬相隔數日內完成了這兩筆交易，共收購了約23.6畝的土地。

其中一處地塊位於De La Cruz大道2600號，占地15.2畝，售價4240萬美元。相鄰的另一處地塊位於De La Cruz大道2750號，占地8.4畝，售價2300萬美元。

2021年，聖塔克拉拉市規畫部門批准在De La Cruz大道2600號地塊建設資料中心。城市規畫文件顯示，該項目預計總面積達70.3萬平方呎，並配備一台容量為96.5兆瓦的備用發電機。

總部位於達拉斯的資料中心開發商和營運商Cyrus One已將這兩塊地皮出售給了Tishman Speyer的子公司。

Cyrus One先前曾設想在這兩塊土地上建造一個資料中心綜合體，該綜合體能夠提供超過100兆瓦的電力容量，足以滿足多達10萬戶家庭的用電需求。

目前尚不清楚Cyrus One是否會提交一份修訂或擴建後的資料中心方案，也不清楚新業主是否對這兩塊地皮有與已獲批准方案不同的規畫。

南灣地區正在湧現愈來愈多的資料中心項目，其中聖荷西的項目提案數量特別顯著。