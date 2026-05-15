谷歌砸10億 押注聖荷西房地產市場

Google在聖荷西市中心西區）的開發計畫停滯，但其在該市的10億美元投資並未停止。(美聯社）

聖荷西信使報報導，搜尋巨頭谷歌 正在北聖荷西打造三個大型工作樞紐，同時也在評估市中心區域的開發時間表。谷歌斥資10億美元在聖荷西房地產 市場押注，看好這座城市的光明未來，在城市北部興建新的園區，儘管其雄心勃勃的市中心交通村項目（transit village）仍處於停滯狀態。

自2016年以來，Google 已在聖荷西至少花費10.8億美元購買房地產。聖塔克拉拉縣記錄辦公室存檔的產權轉讓契約顯示，Google共完成了45筆房地產收購，所有交易均以現金支付。

谷歌斥資 4.59 億美元在聖荷西市中心購置了一系列房產，斥資 4.52 億美元在Alviso區購置了多棟辦公大樓，又斥資 1.642 億美元在北聖荷西的Tasman Drive沿線收購了幾棟辦公大樓。谷歌將Alviso區的這些地塊命名為「草甸點」（Meadow Point），與幾條街外的Tasman園區一起，正逐漸成為谷歌在北聖荷西不斷擴張的關鍵組成部分。

據Google房地產和辦公室服務副總裁兼主管福斯特（Scott Foster）稱，谷歌已將其核心團隊（Google Core）安置在新的草甸點園區。谷歌核心團隊資深副總裁菲茨派翠克（Jen Fitzpatrick）表示，該團隊負責建立Google旗艦產品的技術基礎架構，保護用戶線上安全，並維護公司的全球IT基礎設施。其主要產品包括搜尋、Gmail和YouTube。

分析師恩德勒（Rob Enderle）表示，谷歌正在尋求在擴張和人工智慧可能帶來的就業機會變動之間取得平衡。「隨著這些科技公司的發展，它們在某些領域裁員，而在其他領域則增加人手，」恩德勒說。「谷歌明白這一點。他們發現過度依賴人工智慧會帶來問題，因此已經減少了裁員。」