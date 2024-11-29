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阿里建築講座 推「建ADU不花錢」金融方案

記者葛歆睿／聖塔克拉拉市報導
阿里建築日前在南灣聖塔克拉拉市舉辦ADU講座，並推出多項優惠。（記者葛歆睿 / 攝影）
阿里建築日前在南灣聖塔克拉拉市舉辦ADU講座，並推出多項優惠。（記者葛歆睿 / 攝影）

阿里建築日前在南灣聖塔克拉拉市舉辦ADU講座，並推出多項優惠，例如：「建ADU不花錢」、「簽單即贈價值8000元全套家電」。吸引了許多當地的房地產從業者、投資者和家庭業主參與。賓客對阿里建築的「0成本0風險建ADU」活動，表現出高度興趣與熱情，很多人現場報名參加。

ADU的全稱是Accessory Dwelling Unit，即附屬居住單元，是獨立於住屋而具有完全功能的住宅，包括廚房、客廳、浴室，並可以申請單獨的門牌號和獨立水電表。ADU租戶享有同等居民權利。

由於長期以來面臨嚴重的住房緊缺，加州政府大力支持和鼓勵ADU建造，以緩解住房危機，相關政策和退稅都比主屋更加寬鬆。2023年，加州通過AD 1033法案，允許ADU在不分地的情況下，以公寓（Condo）形式單獨買賣。今年7月，聖荷西成為全州率先實施該政策的城市。

建築顧問何姍（Vicky He）在講座中介紹，ADU主要分為獨立式（Detached）、複建式（Attached）、改建式（coverted）。獨立式ADU與住屋沒有共享牆，隱私性高，適合大地塊。複建式ADU附著在住屋上，與住屋共享一面或兩面牆，適合小地塊。改建式則是在主屋現有的空間上建，如車庫、地下室。ADU最大可建造1200平方呎。部分城市還允許建造500呎以下的JADU（Junior ADU），不過JADU必須與住屋連結。

何姍指出，每個城市的ADU建造政策不同。以頗受華人歡迎的庫比蒂諾市為例，最新的ADU政策允許獨立屋屋主最多建造3個ADU。在面積小於800呎的情況下，可以自由組合，比如建兩個獨立式加一個複建式。在面積大於800呎的情況下，則只能是獨立式、複建式和改建式各一個。

此外，阿里建築會根據業主的不同情況，提供性價比最高的方案。例如，當建造面積有限時，749平方呎的兩房一衛方案，可以幫業主節省3000至6000元的Development Impact Fee。

當天，建築顧問王蕾詳細介紹了阿里建築推出的0成本0風險建ADU的金融方案。並透過實際案例展示了ADU的收益潛力。例如，在聖塔克拉拉建造1200平方呎ADU，建成後的月租金收益可達約3800元；房屋加值方面，ADU建成估價在70萬至80萬元之間；而隨著時間推移，主屋和ADU都會增值。

阿里建築擁有30年建商經驗、1200多個成功ADU案例。無論業主是為自住還是投資建造ADU，專業團隊都可提供從設計到施工的一站式服務，包括提供高品質建材和家居用品，協助投資者選擇最優地點及設計方案，確保專案高效完成並符合高品質要求，達成投資收益最大化目標。

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