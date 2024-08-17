富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

億萬富翁、慈善家兼作曲家Gordon Getty出售柏克萊的希臘羅馬別墅， 要價500萬。（取自pexels）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，坐落在柏克萊山（Berkeley Hills）的希臘羅馬式別墅The Temple of Wings即將以500萬元的價格出售。

這座歷史悠久的別墅由億萬富翁蓋蒂（Gordon Getty）和他已故的妻子安（Ann）擁有數十年，建於20世紀10年代初，展示了古典希臘和羅馬建築元素。別墅引人注目的外牆有16根科林斯式（Corinthian）圓柱，將亭子和花園連接起來。

鵝卵石車道兩旁是巴黎風格的燈柱，通往莊園的道路被鬱鬱蔥蔥的綠色植物和參天大樹所環繞。別墅位於Buena Vista路2800號，分為南北兩翼，海灣及其著名地標一覽無餘。

這座露天別墅最初由梅貝克（Bernard Maybeck）於1911年設計，旨在將自然世界引入室內，現已更新，適合現代生活，並靠近柏克萊加大 （UC Berkeley）校園。

據Coldwell Banker Realty房產公司的Joel Goodrich稱，慈善家兼作曲家蓋蒂於1994年購買了這棟住宅，並決定在安於2020年去世後將其上市。Grubb Co公司的Adrienne Krumins和Anian Tunney是該房產的共同掛牌人。

現年90歲的蓋蒂是石油 巨頭J. Paul Getty的兒子，他在一份聲明中說：「雖然是時候離開了，但The Temple of Wings永遠代表著一個安靜的地方，在這裡，美在綻放之前有時間休息。」

這座住宅擁有三間臥室、兩間浴室、兩間化妝間、兩個娛樂空間、一間圖書館和八個陽台。它還包括一個廚房、洗衣房、三車道、一個帶有科林斯式圓柱的半圓形涼亭以及南面和東面的花園。別墅占地面積3991平方呎，占地面積1萬6560平方呎。

Temple of Wings由A. Randolph Monroe於1914年為律師博因頓（Charles Calvin Boynton）、他的妻子（一位藝術家和教育家）以及他們的八個孩子建造。他的妻子向柏克萊的孩子們傳授她兒時的朋友、著名舞蹈家鄧肯（Isadora Duncan）的舞蹈理論和技巧。

蓋蒂夫婦買下這所房子時，它一直空置著，安花了數年時間對其進行修復，並為其添置了許多19世紀末和20世紀初的裝飾藝術品。Christie′s Americas副主席Jonathan Rendell去年在紐約拍賣了 「Temple of Wings 」的400多件作品。

根據阿拉米達縣（Alameda County）的稅務紀錄，該房產被列為柏克萊歷史地標，並被列入加州歷史資源目錄（California State Historic Resources Inventory）。

蓋蒂還在舊金山太平洋崗（Pacific Heights）擁有一座豪宅。