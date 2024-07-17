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OpenAI執行長買到2700萬「檸檬屋」須再花400萬修繕 怒告開發商

編譯廖宜怡／綜合報導
OpenAI執行長奧特曼以2700萬元買到一棟「檸檬屋」。（取自房地產網站Redfin）
OpenAI執行長奧特曼以2700萬元買到一棟「檸檬屋」。（取自房地產網站Redfin）

媒體報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）花了2700萬元在舊金山俄羅斯崗（Russian Hill）買的一座有「蝙蝠洞」（Batcave）車庫的豪宅，事實上是一棟劣質的「檸檬」房屋。他已對建築商提出告訴。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，這棟豪宅名義上的屋主950 Lombard LLC 在12日向舊金山高等法院提出訴訟，稱他們「被誤導買下這棟價值2700萬元的檸檬」，屋內充滿嚴重瑕疵，包括內牆、天花板、地板、屋頂、地基、水管、下水道、化糞池系統，以及其他結構部分。訴訟稱，屋主必須花費400萬元才有辦法修復這些問題。

訴訟表示，建築商Troon Pacific執行長馬林（Gregory Malin）明知房屋內部諸多系統「普遍存在安裝不良和未完成等重大問題」，但為了盡快售出房屋，謊稱這些問題都已解決，讓屋主信以為真。

標準報指出，這座豪宅曾經是舊金山價格最貴的住宅，內部設有電梯，種有百年橄欖樹，還有可眺望海灣美景的無邊際泳池。

950 Lombard LLC於2020年3月購買了這棟房屋，公共紀錄顯示，房屋登記的住戶是奧特曼本人。這棟房屋也是奧特曼及其兄長傑克‧奧特曼（Jack Altman）擁有的投資公司Apollo Projects登記的地址。

標準報表示，950 Lombard LLC和「奧特曼合格機會基金」（Sam Altman Qualified Opportunity Fund）的管理人都是瑟雷塔（Jennifer Serralta），奧特曼在夏威夷的房屋登記在「奧特曼合格機會基金」名下。

事實上，Troon Pacific和馬林因為其劣質建築品質和詐欺行為被控告過多次。在奧特曼提告前六周，Troon Pacific才剛被舊金山高等法院勒令退還4810萬元給舊金山另外四座豪宅的投資人。根據報導，這四座豪宅只有兩座完工，Troon Pacific收取了1400萬元費用，但投資人一毛錢也沒有拿到。

奧特曼的950 Lombard豪宅最初在2018年掛牌上市，當時定價為4500萬元，但之後因為新冠疫情價格暴跌，最終在2020年由950 Lombard LLC以2700萬元買下。

奧特曼 舊金山 投資

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