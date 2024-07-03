家族爭產？300萬獨棟屋不到49萬求售 29年以後才能入住

舊金山俄羅斯崗一棟身價可能有300萬的獨棟屋，只以48.8萬元求售。如今似乎已有買家。（Google街景）

舊金山 俄羅斯崗（Russian Hill）一棟身價可能有300萬的獨棟屋，只以48.8萬元求售，消息在網路上瘋傳。如今似乎已有買家。舊金山紀事報深入探訪後，發現可能是家族中幾個不同人物爭產的糾結，但也解釋了為何有人會買這棟要到2053年以後才能入住的房子。

這棟位於30 North View Court的三臥、1100平方呎住宅，是在1924年建成。最後一次轉手是在1968年，古氏夫婦(Goo，音譯）Florence and Kenneth以5萬2000元買下。1991年他們成立了一個家庭信託，這間房子是其中的一部分，他們的孩子是珊卓(Sandra)與賽德瑞克(Cedric)。珊卓是雪若(Cheryl)與陶德 (Todd)的母親。

信託的監管人是陶德，但他不是受益人之一。信託的資產，珊卓與賽德瑞克各得37.5%，雪若得25%。珊卓的四個兒女中，只有雪若是受益人之一。

在Kenneth於2022年以102歲高齡去世前，寫了一份長期租約，租屋人是雪若與未透露的另一人。媒體猜測是珊卓。租屋人每月只需付416.67元，可以一直住到2053年年底。為什麼會規定住到2053年是有玄機的，因為在加州 ，一份超過35年期的租約會讓產權轉讓到租戶手中，同時也觸發房產稅的重估。這份租約為期34年又9個月。

珊卓在6月底與舊金山標準報的記者談話，指出她不同意那項售屋行動，但她的兒子陶德和她的兄弟賽德瑞克共謀，算計她和她的女兒雪若並從中獲利。陶德指出這是家族中的私事，母親不應該對外發布。陶德指出他2020年成為監管人的時候，信託裡有一些錢，但Kenneth在2022去世時，錢都沒有了，他沒有錢付律師費以及其他相關的開銷，只好做出賣房子的決定。

但Kenneth的去世觸發了重估，估值從14萬3152元暴漲到142萬8000元。一年的房產稅從1717元遽增到1萬6928元，陶德指出，雪若支付了最近的一次房產稅。

陶德指出，如果珊卓和雪若合作，房子可賣180萬元以上，然後母女兩人可一共得到110萬元。媒體猜測母女兩人現在用大約50萬買下房子，但這項交易尚未完結，經紀人不願回答媒體的詢問。一般的人，應該不會去買這棟2053年以後才能入住的產業。