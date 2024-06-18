全美住房最難負擔5城市 4處在加州

舊金山公寓住宅的中位數在138萬美元。（記者李怡／攝影）

舊金山灣區的高房價一直備受關注，居民的住房負擔能力也一直是個中心議題。近期發布的2024年Demographia 國際住房負擔能力報告，透過一組有趣的數據證實了這種觀點。

Demographia報告顯示，聖荷西 是美國最負擔不起的主要房屋市場，也是全球第五最負擔不起的房屋市場。南灣城市不僅在全國排名第一，而且舊金山在全國最難負擔的城市中排名第三，僅次於排名第二名的洛杉磯。

報告中關於全球十大「難以負擔」住房的城市排名如下：香港、澳洲 雪梨、加拿大溫哥華、加州 聖荷西、加州洛杉磯、夏威夷檀香山、澳洲墨爾本、加州舊金山、澳洲阿德萊德（Adelaid）、加州聖地亞哥。

只是在美國，聖荷西的住房負擔能力就比美國最負擔得起的住房城市賓州匹茲堡低五倍。研究稱，除聖荷西外，全國五個最難負擔的市場中有四個位於加州。全美排名前五的唯一非加州城市是夏威夷州檀香山。

研究顯示，加州其他「嚴重負擔不起」的市場包括沙加緬度和佛萊斯諾（Fresno）。

研究人員認為，最近負擔能力的激增很大程度上與疫情密切相關。研究顯示，自2019年以來，遠端工作者的比例幾乎翻了兩番，聲稱「需求衝擊下美國房價上漲的近三分之二可歸因於轉向遠端工作」。這導致許多城市居民搬到郊區。研究指出，結果是需求衝擊導致房價大幅上漲，因為許多家庭為了更大的住所、庭院花園而搬家。此項研究還指出，與疫情前的水平相比，遠程工作的增加也導致汽車保有量「前所未有的下降」。