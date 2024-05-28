40萬標到灣區建地 發現竟位於水底

全部沒在珊瑚礁湖中的土地，開價40萬求售。 (灣區ABC電視截圖)

東灣阿拉米達市(Alameda)新出了一個地產廣告，一塊建地只要40萬元，在灣區 是出奇的便宜。記者深入探詢後發現，賣家當初沒實際看過這塊地，在拍賣 中標到以後才發現是整塊地都沒在水中。賣家的經紀人表示，她數十年職業生涯中，從來沒碰到這種事。

灣區ABC電視台採訪房地產 經紀人瓊斯(April Jones)，結果連她都覺得這件事太瞎。她說，她的客戶沒親身去看過這塊地，在拍賣場把面積、位置等的資訊看過後，覺得撿到一個大便宜，下單以後果然標到了。誰知道前往查看時，才發現整塊地是在一片珊瑚礁湖(lagoon，又譯潟湖)中間，整塊地都在淺淺的水底下。

現在這塊地求售，開價40萬元。建築業專家指出，這塊地不是不能建房屋，但不花幾百萬元是建不出來的。光是探測地質、申請各種特別執照，就已經是既費錢又耗時的事。如果這塊地遠離塵囂，或許在珊瑚礁當中建出一個與世隔絕的小世界，未嘗不是美事，但這塊地偏偏又離一座橋只有幾十呎。

正從橋上經過的小伙子沃麥克(Chris Womack)對電視台記者表示，他自己是買不起，但灣區富有的高科技人很多，說不定有人會想出一個好計，建出一個風格超絕的漂亮水上建築物，雖然先要花幾百萬元，但建好以後可以賣更高的價格，說不定還能大賺一筆呢！