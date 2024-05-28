我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

40萬標到灣區建地 發現竟位於水底

編譯林思牧╱綜合報導
全部沒在珊瑚礁湖中的土地，開價40萬求售。 (灣區ABC電視截圖)
全部沒在珊瑚礁湖中的土地，開價40萬求售。 (灣區ABC電視截圖)

東灣阿拉米達市(Alameda)新出了一個地產廣告，一塊建地只要40萬元，在灣區是出奇的便宜。記者深入探詢後發現，賣家當初沒實際看過這塊地，在拍賣中標到以後才發現是整塊地都沒在水中。賣家的經紀人表示，她數十年職業生涯中，從來沒碰到這種事。

灣區ABC電視台採訪房地產經紀人瓊斯(April Jones)，結果連她都覺得這件事太瞎。她說，她的客戶沒親身去看過這塊地，在拍賣場把面積、位置等的資訊看過後，覺得撿到一個大便宜，下單以後果然標到了。誰知道前往查看時，才發現整塊地是在一片珊瑚礁湖(lagoon，又譯潟湖)中間，整塊地都在淺淺的水底下。

現在這塊地求售，開價40萬元。建築業專家指出，這塊地不是不能建房屋，但不花幾百萬元是建不出來的。光是探測地質、申請各種特別執照，就已經是既費錢又耗時的事。如果這塊地遠離塵囂，或許在珊瑚礁當中建出一個與世隔絕的小世界，未嘗不是美事，但這塊地偏偏又離一座橋只有幾十呎。

正從橋上經過的小伙子沃麥克(Chris Womack)對電視台記者表示，他自己是買不起，但灣區富有的高科技人很多，說不定有人會想出一個好計，建出一個風格超絕的漂亮水上建築物，雖然先要花幾百萬元，但建好以後可以賣更高的價格，說不定還能大賺一筆呢！

灣區 拍賣 房地產

上一則

紀念陣亡將士 灣區國殤日活動多

下一則

漁人碼頭2餐廳告官 舊金山市府：企圖逃脫170萬租金

延伸閱讀

黃仁勳台灣日開完球...瞬移台北

黃仁勳台灣日開完球...瞬移台北
北加櫻桃季來了 自採最划算

北加櫻桃季來了 自採最划算
沃爾瑪灣區2科技中心 裁逾500人

沃爾瑪灣區2科技中心 裁逾500人
灣區「最後一個」可負擔房區Bay Point 房價4年漲27%

灣區「最後一個」可負擔房區Bay Point 房價4年漲27%
紅木城金屬回收廠大火 毒煙瀰漫灣區

紅木城金屬回收廠大火 毒煙瀰漫灣區

熱門新聞

Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
輝達創辦人黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中。（主辦單位提供）

黃仁勳大聯盟開球後秒回台北 網友驚矽谷任意門出現了

2024-05-26 17:16
舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場隆重揭幕，輝達創辦人暨首席執行官黃仁勳擔任開球來賓。他在球場帶起黃仁勳旋風，粉絲圍追堵截，希望拿到簽名和合影。（記者劉先進╱攝影）

NVIDIA黃仁勳首次站上大聯盟 逾4000台灣粉絲瘋狂

2024-05-25 21:10
新變種病毒FLiRT導致加州新冠確診病例增加。專家稱，是FLiRT傳播力較高和人們免疫力降低造成。(圖取自CDC官方臉書)

新變種病毒FLiRT 導致加州新冠病例增加

2024-05-23 18:16

超人氣

更多 >
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響
1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金