我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

辦公室租約增 泛美金字塔周邊房價創10年新高

編譯組╱綜合報導
泛美金字塔周邊地區近來受投資者青睞 成為舊金山最熱門商業房地產市場之一。（Google Maps）
泛美金字塔周邊地區近來受投資者青睞 成為舊金山最熱門商業房地產市場之一。（Google Maps）

據「舊金山信使報」（San Francisco Chronicle）報導，當紐約房地產開發商什沃（Michael Shvo）和他的合作夥伴決定在 2020 年投入近 10 億元，購買和翻新舊金山著名地標泛美金字塔（Transamerica Pyramid）時，人們質疑該投資是否會獲得回報。

四年後的今天，他的決定顯得更有先見之明。由於遠程辦公和科技公司裁員，辦公樓空置率創下歷史新高，然而舊金山的傑克遜廣場（Jackson Square）街區卻欣欣向榮。這個位於金字塔門口的歷史悠久的小型辦公區，以其復古建築和富裕與創意的結合而聞名。這裡的房地產價格達到了 10 年來的最高點。在這個占地約 14 畝的街區，最近有幾棟建築的售價遠高於市場價值。與此同時，在舊金山許多公司不斷放棄市中心辦公空間的時候，該地區的新辦公室租約也在不斷增加。

什沃說：「我毫不懷疑這裡就是市中心的新中心。」

Raise Commercial Real Estate 公司負責傑克遜廣場租賃業務的租戶經紀人詹森（Dan Johnson）說：「傑克遜廣場一直是一個很有吸引力的社區。但疫情確實提高了它的知名度，因為現在很多租戶都傾向於社區的活力和設施、清潔和安全。」

澳洲平面設計軟體公司 Canva 將成為遷入傑克遜廣場的最新租戶。2022 年底，風險投資公司Bain Capital在太平洋大道（Pacific Ave） 450 號 Canva 辦公樓附近簽訂了整棟大樓的租約。去年年底，BraunHagey & Borden LLP 律師樓和 Gordon Rees Scully Mansukhani LLP 律師樓也放棄了他們在金融區的辦公室，轉而選擇了傑克遜廣場。 

傑克遜廣場的熱潮讓周邊地區受益匪淺：Snapchat 的母公司 Snap Inc. 和手機遊戲製造商 Supercell去年入駐了位於傑克遜廣場以北約三個街區的大型綜合辦公樓李維廣場（Levi's Plaza）。

上周，Gschwend 以約 900 萬元的價格將位於太平洋大道 451 號的一棟近百年歷史的磚砌建築賣給了紐約風險投資公司 Thrive Capital，據說該公司搬到傑克遜廣場，是為了靠近著名的前蘋果設計師艾維（Jony Ive ）創辦的設計公司 LoveFrom。自 2020 年以來，艾維一直忙於購買沿Montgomery街和太平洋大道的幾處相鄰房產，現在他正努力將這些房產改造成 LoveFrom 的總部。

著名的人身傷害賠償案律師貝利（Melvin Belli）曾在Montgomery街擁有一處名為「office skeleton named Elmer 」的辦公空間。已故參議員范士丹（Dianne Feinstein）的丈夫布盧姆（Richard Blum）曾在該街區擁有一間辦公室。

人們希望該地區最近進行的投資會對該市的其他地區產生溢出效應。

投資 舊金山 房地產

上一則

產業財務陷困境 灣區共享電動車風潮不再

下一則

海軍舊金山號紀念碑 緬懷二戰犧牲船員

延伸閱讀

國殤日小頸遊行遇暴雨 參觀民眾熱情不減

國殤日小頸遊行遇暴雨 參觀民眾熱情不減
第157屆布碌崙國殤日大遊行貝瑞吉舉行

第157屆布碌崙國殤日大遊行貝瑞吉舉行
布碌崙又見鋰電池火災 疑電單車賊窩釀禍

布碌崙又見鋰電池火災 疑電單車賊窩釀禍
拿多利律師樓精實卓越Napoli Shkolnik與AFFF MDL 達成 3.165 億美元和解

拿多利律師樓精實卓越Napoli Shkolnik與AFFF MDL 達成 3.165 億美元和解
6/1~6/3 BQE往皇后區部分路段 關閉3日

6/1~6/3 BQE往皇后區部分路段 關閉3日

熱門新聞

Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
輝達創辦人黃仁勳首度站上大聯盟開球，一球直接落入捕手手套中。（主辦單位提供）

黃仁勳大聯盟開球後秒回台北 網友驚矽谷任意門出現了

2024-05-26 17:16
舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場隆重揭幕，輝達創辦人暨首席執行官黃仁勳擔任開球來賓。他在球場帶起黃仁勳旋風，粉絲圍追堵截，希望拿到簽名和合影。（記者劉先進╱攝影）

NVIDIA黃仁勳首次站上大聯盟 逾4000台灣粉絲瘋狂

2024-05-25 21:10
新變種病毒FLiRT導致加州新冠確診病例增加。專家稱，是FLiRT傳播力較高和人們免疫力降低造成。(圖取自CDC官方臉書)

新變種病毒FLiRT 導致加州新冠病例增加

2024-05-23 18:16

超人氣

更多 >
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響
1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金