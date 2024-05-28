辦公室租約增 泛美金字塔周邊房價創10年新高

泛美金字塔周邊地區近來受投資者青睞 成為舊金山最熱門商業房地產市場之一。（Google Maps）

據「舊金山 信使報」（San Francisco Chronicle）報導，當紐約房地產 開發商什沃（Michael Shvo）和他的合作夥伴決定在 2020 年投入近 10 億元，購買和翻新舊金山著名地標泛美金字塔（Transamerica Pyramid）時，人們質疑該投資 是否會獲得回報。

四年後的今天，他的決定顯得更有先見之明。由於遠程辦公和科技公司裁員，辦公樓空置率創下歷史新高，然而舊金山的傑克遜廣場（Jackson Square）街區卻欣欣向榮。這個位於金字塔門口的歷史悠久的小型辦公區，以其復古建築和富裕與創意的結合而聞名。這裡的房地產價格達到了 10 年來的最高點。在這個占地約 14 畝的街區，最近有幾棟建築的售價遠高於市場價值。與此同時，在舊金山許多公司不斷放棄市中心辦公空間的時候，該地區的新辦公室租約也在不斷增加。

什沃說：「我毫不懷疑這裡就是市中心的新中心。」

Raise Commercial Real Estate 公司負責傑克遜廣場租賃業務的租戶經紀人詹森（Dan Johnson）說：「傑克遜廣場一直是一個很有吸引力的社區。但疫情確實提高了它的知名度，因為現在很多租戶都傾向於社區的活力和設施、清潔和安全。」

澳洲平面設計軟體公司 Canva 將成為遷入傑克遜廣場的最新租戶。2022 年底，風險投資公司Bain Capital在太平洋大道（Pacific Ave） 450 號 Canva 辦公樓附近簽訂了整棟大樓的租約。去年年底，BraunHagey & Borden LLP 律師樓和 Gordon Rees Scully Mansukhani LLP 律師樓也放棄了他們在金融區的辦公室，轉而選擇了傑克遜廣場。

傑克遜廣場的熱潮讓周邊地區受益匪淺：Snapchat 的母公司 Snap Inc. 和手機遊戲製造商 Supercell去年入駐了位於傑克遜廣場以北約三個街區的大型綜合辦公樓李維廣場（Levi's Plaza）。

上周，Gschwend 以約 900 萬元的價格將位於太平洋大道 451 號的一棟近百年歷史的磚砌建築賣給了紐約風險投資公司 Thrive Capital，據說該公司搬到傑克遜廣場，是為了靠近著名的前蘋果設計師艾維（Jony Ive ）創辦的設計公司 LoveFrom。自 2020 年以來，艾維一直忙於購買沿Montgomery街和太平洋大道的幾處相鄰房產，現在他正努力將這些房產改造成 LoveFrom 的總部。

著名的人身傷害賠償案律師貝利（Melvin Belli）曾在Montgomery街擁有一處名為「office skeleton named Elmer 」的辦公空間。已故參議員范士丹（Dianne Feinstein）的丈夫布盧姆（Richard Blum）曾在該街區擁有一間辦公室。

人們希望該地區最近進行的投資會對該市的其他地區產生溢出效應。