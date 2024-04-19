矽谷Q1房市火爆 驚現「輝達概念房」

95051地區一季度以來房市火爆。（記者徐蓓蓓／翻攝）

2024年第一季度矽谷 中心地帶的聖他克拉拉縣房市火爆。相鄰的聖馬刁縣和阿拉米達縣也漲幅驚人，但依然無法與之比肩。尤其在過去被認為學區欠佳的95051地區出現了購房熱潮，被認為與輝達 （Nvidia）等硬體巨頭股票大漲有關，被稱為「輝達概念房。」

房產仲介網站Redfin的統計數字顯示，第一季度矽谷新上市住房、待成交和已成交的住房數量都與房市低谷期的2023年同期數據持平。但新上市住房標價、住房成交價中位數都已經超過過去三年的數字，並且還在不斷走高。

目前，聖他克拉拉縣新上市住房標價的中位數已經從2月中到3月初的157萬回落到150萬, 但依然高於去年同期3.7個百分點。而住房成交價中位數則仍不斷上揚，3月底的數字達到了163萬，高於去年同期15個百分點。

這讓很多期待高利率下房價 可以回落的買家驚呼，房價經歷了23年的短暫下跌後，又已經來到了22年那樣的高位。實際上，如果從數字來看，矽谷新上市住房標價中位數和成交價中位數都已經超過22年的同期水平。

不少買房者感嘆矽谷買房太難，好房子有幾十個買家搶，加價幾十萬是常事。往往稍一猶豫，或加價不夠狠，就又陪跑一次，挫敗感滿滿。

在這一輪矽谷房市熱潮中異軍突起的是郵編95051地區的房產。Redfin目前對這一地區的熱度評分是100分，並指出，這一地區住房平均高出標價15%售出，通常上市8天就成交。比較火爆的房屋甚至可以溢價26%，7天左右就成交。而同期整個聖他克拉拉縣成交天數中位數也要20天。

數字還顯示，95051目前81.1%的房屋都加價售出。整個24年3月份，這一地區房價同比去年增長了23.6%，房屋售價中位數是180M。

而這一帶過去因為學區不如鄰近的庫比蒂諾等地，房價相對較為便宜，被認為是價值窪地。業界普遍認為，這與本輪房屋買家中很多來自輝達和美超微等硬體大廠不無關係。

自去年以來，因為人工智慧科技的突破式進步，相關硬體大廠的股票紛紛大漲。不少人拿到股市收益，希望轉入房產投資。95051地段因為鄰近硬體大廠，交通生活便利，成為首選。至於學區方面，很多比較年輕的買家不是特別在意。而且隨著越來越多的亞裔家庭搬到這一地區，本地學校的評分也在不斷上升。