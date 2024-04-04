阿賽頓艾克勒本尊豪宅求售 要價僅638.5萬元

艾克勒建築立面大幅的玻璃幕牆設計讓室內空間和室外風景融為一體。（受訪者提供）

著名房地產開發商艾克勒（Joseph Eichler)本人的豪宅，日前在有「全美最貴郵編地址」之稱的阿賽頓（Atherton)原址發售，要價638萬5000元。這座五間臥室、五間半衛生間的住宅，由傳奇建築設計公司Anshen & Allen在1951年設計。它的建成標誌著「艾克勒住宅」所代表的「加州 現代主義（California Modern)」建築風格的成形。

艾克勒本尊豪宅座落於阿賽頓一處靜謐的社區。（記者徐蓓蓓╱攝影）

時至今日，在北加州的九個社區和南加 州的三個社區，分布著超過1萬1000座「艾克勒住宅」。它們成為戰後美國中產階級的代表性住宅，也是很多建築收藏家的心頭好。

本次發售的阿賽頓的艾克勒豪宅，被稱為「艾克勒中的艾克勒。」這座住宅中體現出的自然材質的建築材料、遍布建築外牆的落地窗、與建築一體化設計的組合櫥櫃、室內和室外空間的融合，以及立柱與房梁外露的設計，都成為了之後「艾克勒住宅」的標誌性特徵。

房屋銷售業者表示，這房子以這樣的開價不高，主因是屋齡已高，甚有「歷史性」，有意的買家基本上會想保留其原始設計風格，如此，買進後要完成整修，勢必所費不貲。還有，就是房屋座落的土地不大，不到一英畝。

幾何圖形的設計貫穿了整棟住宅。（受訪者提供）

整座建築中充滿了體現時代特徵的三角形、平行四邊形、梯形等幾何圖形設計。除廚房部分由灣區 著名設計師在90年代按原有風格升級改裝外，所有建築結構、傢俱、內裝、地面甚至洗手間的瓷磚都是建成時的原物，且保存狀況良好。加州特產紅木所構建的垂直木板外牆，現在已經是不可再得的建築材質。

整個建築前面外牆都由落地玻璃構成，每間房間都有落地窗設計，還多處以天窗引入自然光線，體現出「艾克勒住宅」將室內和室外空間融合的理念。

艾克勒本人在此居住14年後，這座住宅被費德（Feder)家族購得，並在此居住了60年之久，直到屋主費德在兩年前去世。最近他的後代決定予以出售。

費德的兒子肖恩對記者表示，自己和另外兩個兄弟在此度過了難忘的童年時光。他最喜歡在起居室打盹醒來時，看到自己的兄弟在前院中的泳池裡嬉戲，也懷念兄弟三人在後院玩美式橄欖球的時光。

肖恩還透露，自己的父母是在1965年直接從艾克勒本人手中購得這處房產的。他們對於藝術和音樂有這很高的鑒賞力。肖恩記得起居室裡有一幅畢加索畫的「戴帽子的女士」畫像。父母開派對時，還會打開隱藏在內牆裡的音響播放甲殼蟲樂隊的名曲。

據悉，目前已經有一些熱愛艾克勒建築的買家表示了興趣，有些甚至帶來專業整修艾克勒建築的設計師一同看房。肖恩表示，他心中理想的買家是懂得艾克勒建築價值，並會修繕保護這座住宅的人。