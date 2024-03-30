我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

屋崙華埠美麗湖捷運站 將建可負擔房、6月起沒預留車位

記者劉先進／屋崙報導
灣區捷運表示，屋崙華埠美麗湖捷運站的公交導向開發項目將在今年動工，包括在現有的捷運地面停車場，建設97個單元的老人可負擔房。（取自捷運官網）
灣區捷運表示，屋崙華埠美麗湖捷運站的公交導向開發項目將在今年動工，包括在現有的捷運地面停車場，建設97個單元的老人可負擔房。（取自捷運官網）

灣區捷運（BART）29日表示，屋崙華埠美麗湖捷運站（Lake Merritt）的公交導向開發（TOD）項目將在今年動工，包括在現有的捷運地面停車場，建設97個單元的老人可負擔房。從6月1日開始，捷運站停車場將不再提供預留車位。

根據捷運的介紹，非營利機構東灣亞洲本地開發公司（EBALDC）和Strada Investment Group組成的開發商團隊，推進美麗湖捷運站的公交導向型開發。 計畫在車站上方、捷運擁有的地塊上建造四棟新建築。包括519套住房，其中44%是可負擔房，以及51萬7000平方呎的商業空間供辦公室和商店使用。2019年和2020年，開發團隊領導了一系列公眾參與活動，以塑造項目設計和車站通道的各個方面。

屋崙市設計審查委員會和屋崙市議會於2018年批准97單元老人可負擔住房的最終開發計畫。從今年年開始，美麗湖捷運站點周圍地區，將陸續開發可負擔住房、市價住房、辦公樓和零售空間。考慮到建設房屋的需求，從6月1日開始，捷運站停車場將不再提供預留車位。每日收費停車場仍將以先到先得的方式提供停車服務，直至施工正式開始，屆時停車場將永久關閉。乘客可以查看bart.gov/parking，瞭解日收費停車場的最新情況。

捷運強調，在整個施工過程中，將允許公車、步行和騎自行車到達車站。周邊的Fruitvale、MacArthur捷運站都有預留停車場，包括月租停車場。

捷運 屋崙 華埠

上一則

提升安全 學校區域限速擬降至20哩 明訂有效時段

下一則

舊金山田德隆區1天逮54名毒品罪犯 掀市長候選人論戰

延伸閱讀

市府撥5億改造華埠旁球場 華府2球隊不走了

市府撥5億改造華埠旁球場 華府2球隊不走了
維護羅斯福公園治安 華埠五分局警民會議提議夏天午夜宵禁

維護羅斯福公園治安 華埠五分局警民會議提議夏天午夜宵禁
「社區大使護送」安全強化計畫 屋崙4大公司投資千萬

「社區大使護送」安全強化計畫 屋崙4大公司投資千萬
市長盛桃感謝4公司投資社區大使：公私合作夥伴關係典範

市長盛桃感謝4公司投資社區大使：公私合作夥伴關係典範
周末好去處／華埠復活節尋彩蛋

周末好去處／華埠復活節尋彩蛋

熱門新聞

美國產芭樂抵達北加仍非常新鮮，價格實惠只要每磅3.99元，但果實風味與甜度較低。（記者孫愛薇／攝影）

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

2024-03-24 02:20
圖為巡邏的安全大使。（傑塔尼供圖）

兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全

2024-03-22 19:58
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）

華裔農夫種出芭樂 對決進口貨

2024-03-24 02:19
保險公司紛紛退出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。（取自Pexels）

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

2024-03-29 02:20
矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。（翻攝自FB粉絲團）

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

2024-03-27 23:50
加州發生20年來首宗山獅致命攻擊事件，一名21歲男子喪生。示意圖，非文中所述山獅。(取材自Pexels)

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

2024-03-24 23:03

超人氣

更多 >
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案