屋崙華埠美麗湖捷運站 將建可負擔房、6月起沒預留車位

灣區捷運表示，屋崙華埠美麗湖捷運站的公交導向開發項目將在今年動工，包括在現有的捷運地面停車場，建設97個單元的老人可負擔房。（取自捷運官網）

灣區捷運 （BART）29日表示，屋崙華埠 美麗湖捷運站（Lake Merritt）的公交導向開發（TOD）項目將在今年動工，包括在現有的捷運地面停車場，建設97個單元的老人可負擔房。從6月1日開始，捷運站停車場將不再提供預留車位。

根據捷運的介紹，非營利機構東灣亞洲本地開發公司（EBALDC）和Strada Investment Group組成的開發商團隊，推進美麗湖捷運站的公交導向型開發。 計畫在車站上方、捷運擁有的地塊上建造四棟新建築。包括519套住房，其中44%是可負擔房，以及51萬7000平方呎的商業空間供辦公室和商店使用。2019年和2020年，開發團隊領導了一系列公眾參與活動，以塑造項目設計和車站通道的各個方面。

屋崙市設計審查委員會和屋崙市議會於2018年批准97單元老人可負擔住房的最終開發計畫。從今年年開始，美麗湖捷運站點周圍地區，將陸續開發可負擔住房、市價住房、辦公樓和零售空間。考慮到建設房屋的需求，從6月1日開始，捷運站停車場將不再提供預留車位。每日收費停車場仍將以先到先得的方式提供停車服務，直至施工正式開始，屆時停車場將永久關閉。乘客可以查看bart.gov/parking，瞭解日收費停車場的最新情況。

捷運強調，在整個施工過程中，將允許公車、步行和騎自行車到達車站。周邊的Fruitvale、MacArthur捷運站都有預留停車場，包括月租停車場。