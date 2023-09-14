范士丹馬連縣豪宅 850萬上市

范士丹財產訴訟核心Stinson Beach豪宅將以850萬元上市。（美聯社）

「舊金山 紀事報」（Chronicle）報導，作為參議員 范士丹（Dianne Feinstein）、她的女兒和她已故丈夫布魯姆（Richard Blum）其他的女兒之間不斷升級的法律紛爭的一個重要部分，北灣馬連縣Stinson Beach的房子已被列入北灣各縣多重掛牌服務（multiple listing service，MLS）中，以近850萬元的價格「即將」（coming soon）進入房地產 市場。

截至本周一（11日），該房產還出現在Sherfey集團的網站上。該集團是位於Stinson Beach的金門蘇富比國際房地產公司（Golden Gate Sotheby's International Realty）的一部分。

這兩則房產信息都將Seadrift路325號描述為「在令人垂涎的Seadrift社區沿Bolinas瀉湖建造的僅有的19處房產之一」和「馬連縣最獨特的住宅之一」。該住宅面積為3565平方呎，有著20呎高天花闆的四間臥室、3.5個浴室、起居室、陽光房、辦公室以及大客廳，玻璃門可通向70呎長的室外露台。

根據全國房地產商協會（National Association of Realtors）的說法，多重上市服務是「由房地產專業人士創建、維護和付費的私人數據庫，用於幫助客戶買賣房產」。MLS房源信息，如房屋詳情、定價、上市天數等，通常由參與服務的經紀人免費向公眾提供。

Seadrift 325號的MLS房源信息顯示，該房屋將於周五（15日）「上市」，但在周一法院做出裁決後，目前尚不清楚是否會實現。

該房屋由范士丹和布魯姆以共同財產信託的形式各占一半所有權。在布魯姆於2022年2月去世之前，他們一直是共同受託人。之後，布魯姆的長期律師克萊因（Mark Klein）接任布魯姆的共同受託人。2022 年8月，凱瑟琳-范士丹（Katherine Feinstein）接替母親成為共同受託人。

該信托要求共同受託人分割Stinson Beach的住宅和信托中的其他財產。她的份額將進入她的獨立信託，他的份額將進入婚姻信托。在她有生之年， 范士丹將獲得婚姻信託的所有收入。她去世後，剩餘財產將歸布魯姆前一段婚姻中的三個女兒所有。

凱瑟琳是參議員范士丹在前段婚姻所生的女兒，她擁有母親在法律事務上的委托權，並已提起訴訟，要求強制出售Stinson Beach的房產。她在訴訟中稱，范士丹參議員不再想要這處房產，而且 「不想支付一半的房產使用費」。

周一，在舊金山高等法院，皮奎特（Roger Picquet）法官拒絕強制出售該房產，而是命令雙方就這一問題以及對布魯姆龐大遺產的其他爭議進行調解。