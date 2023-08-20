市價一半求售 金山富裕區獨棟屋卻滯銷？

房地產專家表示，高利率期間尋找便宜房屋的買家，看到低價掛牌房屋時可能感到負擔得起，但最終可能無法參加競價。(Getty Images)

位在舊金山 Oceanview-Merced-Ingleside地區一間經過整修的房屋、擁有四房間附帶車庫與新屋頂，今年5月在市場上推出時，標價為69萬8000元。類似房屋的售價，幾乎是這個價格的兩倍，吸引潛在買家蜂擁而至，渴望捷足先登。

但是，根據舊金山紀事報報導，這間房屋已有超過2個月沒有售出，引發網路各界臆測，房子前任屋主是否有未經許可裝修？或是曾為可怕犯罪現場？

事實上，這間房屋似乎是部分房地產 經紀人所謂「不透明定價」(non-transparent pricing)的一個極端例子。「Real Estate Experts」創辦人傑尼斯(Brett Jennings)表示，在這種情況下，房地產被人為操作壓低價格，期望可吸引潛在買家參加競購戰。

根據舊金山稅務紀錄，這間房產目前被市估值人員估價超過110萬元，最後一次出售於2019年，並已經過整修。

傑尼斯指出，儘管房地產經紀人可能會以低於市價的價格出售房屋，「藉以製造活動與興趣」(to create activity and interest)，但有時他們會做出一些更激烈的事情。儘管房地產經紀人的道德規範並不禁止這種策略，但可能會讓買家感到疑惑。

目前尚未知為何賣家決定以約一半的市場價格出售這棟四房住宅。Zillow紀錄顯示，這間房屋已被查看約5萬次，並獲超過2000個潛在買家的「喜愛」(favorited)。不過，這座建於1909年的獨棟房屋，已在市場上滯銷兩個多月，尚未售出。目前所在社區至少有6間擁有四房的房屋掛牌出售，價格皆超過100萬元。

報導指出，在社交媒體上詢問房屋掛牌資訊的買房者被告知，賣家報價為150萬元。但並未獲得證實。

房地產公司「Compass」經紀人安德森(Jeannie Anderson)審視這間房屋的掛牌資訊，但並未參與房屋銷售。她認為，這間房產的掛牌價似乎「遠低於價值」(way under value)，與最近房市所謂「透明定價」(transparent pricing)：賣家誠實告知尋求價格、買家無須猜測的趨勢，形成對比。

在貸款利率 處於數十年最高水平之際，低價房屋尤其引人注目。安德森表示，在高利率期間尋找便宜房屋的買家，看到低價掛牌房屋時，可能感到充滿希望。若房價低於市價，買家感覺可能負擔得起，讓他們有意提交報價，但可能最終仍無法參加競價。

有人在網站Reddit表示質疑，這間房屋可能是未經許可的建造。但檢查人員發現，這棟建築物是在有效許可下建造的，並未發現足夠證據顯示違反規畫法規。傑尼斯表示，可以理解為何外界可能認為低價可能顯示房屋存在問題，但在競爭激烈房市中，情況並非總是如此；有時會這樣操作，但並不常見。