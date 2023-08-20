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灣區租金大不同 舊金山較鄰城貴50% 但仍低於疫前高峰

編譯組／綜合報導
灣區是美國租房最昂貴的地方之一。但是，灣區各城市租金與租房趨勢可能大不相同。(Getty Images)
灣區是美國租房最昂貴的地方之一。但是，灣區各城市租金與租房趨勢可能大不相同。(Getty Images)

灣區是美國租房最昂貴的地方之一，但是，在灣區，各城市租金與租房趨勢可能大不相同。

舊金山紀事報報導，舊金山仍是全國租房最貴城市之一，房租比鄰近城市聖利安曲(San Leandro)高出近50%。但是，舊金山市目前的租金，實際上遠低於疫情前的高峰，並且於過去數年維持相對穩定狀態。屋崙也出現類似趨勢，該地區租金於2020年下跌，此後幾乎沒有出現上漲跡象。

然而，並非所有灣區城市皆是如此，聖他克拉拉與都布林(Dublin)等地區的租金，現已遠超過疫情之前的水平，甚至高過舊金山租金價格。

根據房地產上市網站「Apartment List」列表數據，依照美國人普查數據與房屋上市資料與趨勢，估算一房與兩房公寓租金中位數價格。數據顯示，加州聖地牙哥與沙加緬度等城市，從未出現過大部分灣區房市經歷過的疫情期間市場暴跌，2023年租金價格更明顯高於2019年。

疫情及遠距工作趨勢興起，急遽改變房地產市場，許多灣區租房人士搬到其他偏遠郡縣或外州、尋求更大或更便宜住房。這項改變對舊金山影響尤為嚴重，因為舊金山在疫情前的租金很高，現在卻有大量員工在家工作，不必來此租房。

相較之下，聖他克拉拉租金中位數已升至Apartment List數據列表最高位，過去幾年增加數千名租客。聖他克拉拉縣各城市已增加建設住房，但很少人認為，該地區房屋價格能夠負擔得起。

去年，全國範圍內的租金價格相對持平。「Apartment List」預測，租金可能於明年下跌，屆時可能進而扭轉目前最新租金上漲趨勢。

貸款利率飆漲，也可能導致部分潛在屋主轉而將房屋出租而不出售，從而加劇競爭與租金價格。在灣區尤其可能發生如此現象，因為儘管近來房屋售價有所下跌，但對許多人來說，仍是令人望之卻步。房地產公司「Redfin」近來進行一項分析發現，目前灣區的買房成本是租房成本的兩倍。

根據「Apartment List」數據，舊金山的一房與兩房租金估計中位數價格分別為2277元、2574元；佛斯特市(Foster City)分別為3169元、3775元；庫比蒂諾一房與兩房租金中位數價為3163元、3724元；都柏林市分別為2785元、3439元。

租金 灣區 舊金山

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